Izvietot Tududi ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts uzdevumu un projektu pārvaldnieks ar CalDAV sinhronizāciju, atkārtotiem uzdevumiem un OIDC autentifikāciju.
Izvēlies Tududi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tududi
Tududi ir pašmitināta produktivitātes lietojumprogramma uzdevumu, projektu, jomu un piezīmju pārvaldībai tīrā hierarhiskā struktūrā. Tā pārsniedz pamata uzdevumu sarakstus ar pilnvērtīgu atkārtotu uzdevumu dzinēju, CalDAV sinhronizāciju (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram integrāciju uzdevumu izveidei un ikdienas apkopojumiem, kā arī papildu OIDC/SSO komandas izvietošanai. Interfeiss atbalsta 24 valodas un tumšo/gaišo režīmu.
Pašmitinot Tududi, tavi uzdevumu dati pilnībā paliek tavā serverī — bez abonementa, bez datu ieguves un bez trešo pušu piekļuves taviem projektiem un piezīmēm. Tā kā tas darbojas ar SQLite, nav jāpārvalda atsevišķs datubāzes pakalpojums: viens konteiners, divi sējumi, un tavs produktivitātes rīks darbojas aiz HTTPS.
Tududi galvenās iespējas
Projekti un jomu hierarhija
Organizē uzdevumus projektos, grupē projektus apgabalos un seko līdzi apakšuzdevumu progresam — viss vienā tīrā saskarnē.
CalDAV sinhronizācija
Sinhronizē uzdevumus abpusēji ar jebkuru CalDAV saderīgu klientu: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird un citiem.
Atkārtotu uzdevumu dzinējs
Ieplāno uzdevumus atkārtoties katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi vai pēc pielāgotiem modeļiem ar automātisku nākotnes instanču ģenerēšanu.
Telegram integrācija
Izveido uzdevumus un saņem ikdienas kopsavilkumus, izmantojot Telegram botu, neatverot tīmekļa saskarni.
OIDC un SSO atbalsts
Autentificējies, izmantojot Google, Okta, Keycloak, Azure AD vai jebkuru OpenID Connect pakalpojumu sniedzēju komandas izvietošanai.
Kāpēc izmantot Tududi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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