Izvieto Mage AI ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīga datu plūsmas platforma ETL darbplūsmu veidošanai, palaišanai un pārvaldībai ar Python, SQL un R.
Izvēlies Mage AI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mage AI
Mage AI ir nākamās paaudzes datu cauruļvadu platforma, kas apvieno piezīmjdatoru stila izstrādes vidi ar ražošanas līmeņa orķestrēšanu. Datu inženieri un analītiķi veido ETL cauruļvadus, izmantojot Python, SQL vai R interaktīvā redaktorā, pakāpeniski tos testē, pēc tam plāno un uzrauga tos lielā apjomā. Integrācijas ar PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 un desmitiem citu avotu un galamērķu aptver lielāko daļu datu steku konfigurāciju.
Mage AI pašmitināšana tavā VPS saglabā sensitīvus ražošanas datus tavā infrastruktūrā, novērš mākoņpakalpojumu cenu noteikšanu par katru izpildi un nodrošina komandām īpašu cauruļvadu vidi, kas pielāgojas viņu darba slodzēm bez piegādātāja ierobežojumiem.
Mage AI galvenās iespējas
Piezīmjdatora stila izstrāde
Veido un testē konveijera blokus interaktīvi pārlūkprogrammas IDE, pirms tos virzi uz plānotām ražošanas izpildēm.
Python, SQL un R atbalsts
Raksti transformācijas loģiku valodā, ko tava komanda jau izmanto, sajaucot Python un SQL blokus vienā un tajā pašā plūsmā.
Iebūvētā orķestrēšana
Ieplāno cauruļvadus, definē atkarības starp uzdevumiem un pārraugi izpildes no vienota orķestrēšanas paneļa.
Plašas integrācijas
Savienojies ar datubāzēm, datu noliktavām, mākoņkrātuvi un API, izmantojot iepriekš izveidotus savienotājus, kas aptver lielāko daļu datu apstrādes rīku.
Git integrācija
Versiju kontroles cauruļvada kods ar integrētu Git atbalstu kopīgai izstrādei un izmaiņu izsekošanai.
Kāpēc izmantot Mage AI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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