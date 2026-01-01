Izvietot Mbin viena klikšķa instalācijā.
Pašmitināts federēts saišu apkopotājs un diskusiju platforma, kas veidota uz ActivityPub — kopienas virzīts Kbin atzars.
Izvēlies Mbin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mbin
Mbin ir atvērtā koda, federēts satura apkopotājs, kas apvieno saišu koplietošanu, pavedienu diskusijas, balsošanu un mikroblogu veidošanu vienā platformā. Kā Kbin kopienas uzturēts atzars, tas dabiski atbalsta ActivityPub, tāpēc tava instance sadarbojas ar Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed un plašāku fediversu bez tiltiem vai papildu sarežģījumiem.
Mbin darbināšana uz tava paša VPS dod tev pašpārvaldītu fediversa stūri, kur tu nosaki noteikumus, moderē žurnālus un glabā katru ierakstu un balsojumu datubāzē, kas pieder tev. Nav centrāla uzņēmuma, nav reklāmas, nav algoritmiski pārkārtotu laika joslu un nav platformas noteikumu, kas var mainīties bez brīdinājuma.
Mbin galvenās iespējas
ActivityPub federācija
Iebūvētais ActivityPub atbalsts savieno tavu instanci ar Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed un katru citu saderīgu fediverse serveri.
Žurnāli un pavedieni
Organizē saturu tematiskos žurnālos ar Reddit stila pavedienveida komentāriem, balsošanu un pazīstamu saišu apkopotāja pieredzi.
Iebūvēta mikroblogošana
Publicē īsus atjauninājumus līdzās gariem pavedieniem un nodrošini, ka abi sasniedz to pašu federēto auditoriju no viena konta.
Moderācija un federācijas kontrole
Katra žurnāla moderatori, visas instances administrēšanas rīki un federācijas atļauto vai bloķēto saraksti ļauj tev veidot kopienu, kuru vēlies uzņemt.
OAuth un REST API
Augstākās klases OAuth 2.0 serveris un dokumentēts REST API darbina trešo pušu mobilās lietotnes, botus un integrācijas.
Atvērtā pirmkoda un kopienas vadīts
AGPL licencēts un uzturēts ar aktīvu līdzstrādnieku kopienu pēc atdalīšanās no Kbin — nav atkarības no viena piegādātāja.
Kāpēc izmantot Mbin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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