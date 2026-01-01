Instalēt Shelfmark ar vienu klikšķi.
Pašmitināta grāmatu un audiogrāmatu meklēšanas platforma, kas atrod un lejupielādē nosaukumus no vairākiem avotiem tavā bibliotēkā.
Izvēlies Shelfmark VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Shelfmark
Shelfmark ir pašmitināta tīmekļa lietojumprogramma, kas vienlaikus meklē grāmatas un audiogrāmatas vairākos avotos — tostarp tīmekļa katalogos, torentu indeksētājos, Usenet un IRC kanālos — un piegādā rezultātus tavai vietējai bibliotēkas pārvaldniekam. Tā atbalsta vairāku lietotāju piekļuvi ar iebūvētu pieprasījumu sistēmu, lai mājsaimniecības locekļi varētu pārlūkot un iesniegt lejupielādes pieprasījumus, neprasot atsevišķus kontus katrā integrācijā.
Shelfmark integrējas ar Calibre, Calibre-Web, Grimmory un Audiobookshelf, lai pievienotu lejupielādētās grāmatas tieši tavai esošajai bibliotēkai. Visa konfigurācija un vēsture tiek glabāta vienā SQLite datubāzē konfigurācijas direktorijā — nav nepieciešams ārējs datubāzes pakalpojums.
Shelfmark galvenās iespējas
Daudzavotu grāmatu meklēšana
Meklē tīmekļa katalogos, torrentu indeksētājos, Usenet un IRC kanālos vienlaicīgi un salīdzini rezultātus no vienas saskarnes.
Bibliotēkas pārvaldnieka integrācija
Pieslēdzies pie Calibre, Calibre-Web, Grimmory vai Audiobookshelf, lai novirzītu lejupielādētās grāmatas tieši tavā esošajā bibliotēkā.
Daudzlietotāju pieprasījumu sistēma
Mājsaimniecības locekļi var pārlūkot meklēšanas rezultātus un iesniegt lejupielādes pieprasījumus, izmantojot savus kontus, bez tiešas piekļuves lejupielādes klientiem.
Elastīga autentifikācija
Izvēlies no autentifikācijas atspējošanas, iebūvētiem lietotāju kontiem, reversā starpniekservera galvenēm vai OIDC, lai atbilstu tavām tīkla drošības prasībām.
Atsevišķa izvietošana
SQLite glabā visu konfigurāciju un vēsturi konfigurācijas sējumā — nav nepieciešams ārējs datubāzes pakalpojums, lai darbinātu Shelfmark.
Kāpēc izmantot Shelfmark pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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