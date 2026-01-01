GlitchTip ar atlaidi līdz 69%

Uzstādīt GlitchTip ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda kļūdu izsekošanas un veiktspējas uzraudzības platforma, kas pilnībā saderīga ar Sentry SDK — viegla, pašu mitināta alternatīva.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Uzstādīt GlitchTip ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies GlitchTip VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar GlitchTip

GlitchTip ir atvērtā koda kļūdu izsekošanas un veiktspējas uzraudzības platforma, kas tieši aizstāj Sentry. Katrs oficiālais Sentry SDK — JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobilajām ierīcēm un citiem — darbojas nemainīgs, vienkārši norādot uz tavu GlitchTip DSN. Platforma tver neapstrādātas izņēmuma situācijas, navigācijas ceļa kontekstu, avota kartes un laidienu izsekošanu ar tādu pašu darbplūsmu un lietotāja saskarnes modeļiem, ko izstrādātāji jau pazīst no Sentry.

Pašmitināšana GlitchTip uz tava VPS nodrošina tev visu kļūdu izsekošanas darbplūsmu, ko tu iegūtu no Sentry SaaS — taču ar daudz mazāku resursu patēriņu un bez notikumu kvotas. Viena konteinera viss-vienā režīms apstrādā datu ievadi, tīmekļa lietotāja saskarni un fona apstrādi bez atsevišķiem darba pakalpojumiem.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

GlitchTip galvenās iespējas

Sentry saderīgs API

Tieša Sentry aizstāšana — katrs oficiālais Sentry SDK darbojas nemainīgs, novirzot to uz jūsu GlitchTip DSN, koda pārrakstīšana nav nepieciešama.

Kļūdu uztveršana un grupēšana

Gudra līdzīgu izņēmumu grupēšana pēc steka izsekošanas nospieduma novērš dublējošos trokšņus, izceļot katru unikālo problēmu vienreiz ar pilnu notikumu vēsturi.

Avota kartes un izlaidumi

Augšupielādē JavaScript avota kartes ražošanas versijām un atzīmē laidienus, lai steka izsekošanas dati atbilstu sākotnējām pirmkodu rindām un regresijas izsekošana darbotos uzreiz.

Veiktspēja un darbspēja

Izvēles darījumu veiktspējas uzraudzība un darbības laika pārbaudes papildina kļūdu izsekošanu ar reakcijas laika profiliem un ārējām veselības zondēm.

Sūtīt paziņojumus

Slack, Discord, Microsoft Teams, vispārēji tīmekļa āķi un e-pasta brīdinājumi tiek aktivizēti pie pirmās parādīšanās, regresijas un sliekšņa pārsniegšanas katram projektam.

Komandas un projekta tvēruma noteikšana

Sakārto kļūdas pēc projekta un komandas ar lietotāja lomu atļaujām, lai priekšgala, aizmugures un mobilās grupas redzētu tikai savas izņēmumu plūsmas.

Kāpēc izmantot GlitchTip pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Martin K
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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