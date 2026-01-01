Uzstādīt GlitchTip ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda kļūdu izsekošanas un veiktspējas uzraudzības platforma, kas pilnībā saderīga ar Sentry SDK — viegla, pašu mitināta alternatīva.
Izvēlies GlitchTip VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GlitchTip
GlitchTip ir atvērtā koda kļūdu izsekošanas un veiktspējas uzraudzības platforma, kas tieši aizstāj Sentry. Katrs oficiālais Sentry SDK — JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobilajām ierīcēm un citiem — darbojas nemainīgs, vienkārši norādot uz tavu GlitchTip DSN. Platforma tver neapstrādātas izņēmuma situācijas, navigācijas ceļa kontekstu, avota kartes un laidienu izsekošanu ar tādu pašu darbplūsmu un lietotāja saskarnes modeļiem, ko izstrādātāji jau pazīst no Sentry.
Pašmitināšana GlitchTip uz tava VPS nodrošina tev visu kļūdu izsekošanas darbplūsmu, ko tu iegūtu no Sentry SaaS — taču ar daudz mazāku resursu patēriņu un bez notikumu kvotas. Viena konteinera viss-vienā režīms apstrādā datu ievadi, tīmekļa lietotāja saskarni un fona apstrādi bez atsevišķiem darba pakalpojumiem.
GlitchTip galvenās iespējas
Sentry saderīgs API
Tieša Sentry aizstāšana — katrs oficiālais Sentry SDK darbojas nemainīgs, novirzot to uz jūsu GlitchTip DSN, koda pārrakstīšana nav nepieciešama.
Kļūdu uztveršana un grupēšana
Gudra līdzīgu izņēmumu grupēšana pēc steka izsekošanas nospieduma novērš dublējošos trokšņus, izceļot katru unikālo problēmu vienreiz ar pilnu notikumu vēsturi.
Avota kartes un izlaidumi
Augšupielādē JavaScript avota kartes ražošanas versijām un atzīmē laidienus, lai steka izsekošanas dati atbilstu sākotnējām pirmkodu rindām un regresijas izsekošana darbotos uzreiz.
Veiktspēja un darbspēja
Izvēles darījumu veiktspējas uzraudzība un darbības laika pārbaudes papildina kļūdu izsekošanu ar reakcijas laika profiliem un ārējām veselības zondēm.
Sūtīt paziņojumus
Slack, Discord, Microsoft Teams, vispārēji tīmekļa āķi un e-pasta brīdinājumi tiek aktivizēti pie pirmās parādīšanās, regresijas un sliekšņa pārsniegšanas katram projektam.
Komandas un projekta tvēruma noteikšana
Sakārto kļūdas pēc projekta un komandas ar lietotāja lomu atļaujām, lai priekšgala, aizmugures un mobilās grupas redzētu tikai savas izņēmumu plūsmas.
Kāpēc izmantot GlitchTip pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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