Instalēt Chibisafe ar vienu klikšķi.
Zibens ātra atvērtā koda failu glabātuve failu, fotoattēlu un dokumentu augšupielādei, kopīgošanai un pārvaldībai ar koplietojamām saitēm.
Izvēlies Chibisafe VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Chibisafe
Chibisafe ir pašmitināta failu glabātuve, kas rakstīta TypeScript valodā un padara failu koplietošanu bez piepūles. Augšupielādē jebko — fotoattēlus, video, dokumentus, koda fragmentus — un saņem tūlītēju koplietojamu saiti. Sadalītas augšupielādes nodrošina lielu failu uzticamu pārsūtīšanu pat ar lēnākiem savienojumiem, savukārt tīra mozaīkas galerija ļauj vizuāli pārlūkot tavus medijus.
Atšķirībā no mitinātiem failu koplietošanas pakalpojumiem, pašmitināts Chibisafe dod tev pilnīgu kontroli pār krātuvi, piekļuves politikām un lietotāju pārvaldību. Palaid to publiskajā režīmā atvērtām augšupielādēm, lietotāju kontu režīmā reģistrētiem lietotājiem vai tikai ar ielūgumiem režīmā privātām komandām — viss konfigurējams no iebūvētā administratora paneļa, nepieskaroties konfigurācijas failiem.
Chibisafe galvenās iespējas
Sadalītas failu augšupielādes
Automātiski sadala lielus failus mazākos gabalos, lai nodrošinātu uzticamu pārsūtīšanu pat nestabilos savienojumos, bez praktiska faila izmēra ierobežojuma.
Albumi un galerijas
Sakārto augšupielādes albumos ar koplietojamām galerijas saitēm, lai izplatītu fotoattēlu kolekcijas vai dokumentu paketes vienā URL.
Iebūvēts URL saīsinātājs
Saīsini jebkuru ārējo URL līdzās failu hostingam, konsolidējot visas tavas koplietošanas vajadzības vienā pašu mitinātā pakalpojumā.
ShareX un iOS atbalsts
Vietējā ShareX konfigurācija un iOS saīsne ļauj tev augšupielādēt ekrānuzņēmumus un failus no datora vai mobilās ierīces dažu sekunžu laikā.
Elastīga piekļuves kontrole
Pārslēdzies starp publisko, lietotāju kontu vai tikai ar ielūgumiem režīmu, lai precīzi kontrolētu, kurš var augšupielādēt tavā instancē.
Kāpēc izmantot Chibisafe pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.