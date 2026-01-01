Izvietot MongoDB 4 ar viena klikšķa instalāciju.
Elastīga uz dokumentiem orientēta NoSQL datubāze mūsdienīgām lietojumprogrammām ar dinamiskām shēmām un jaudīgu vaicājumu veikšanu.
Izvēlies MongoDB 4 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MongoDB 4
MongoDB ir vadošā atvērtā koda dokumentu datubāze, kas glabā datus elastīgos JSON tipa dokumentos, nevis stingrās relāciju tabulās. Versija 4.4 nodrošina ražošanai gatavu platformu ar ACID vairākdokumentu transakcijām, jaudīgu agregācijas ietvaru un horizontālu mērogojamību, izmantojot šardēšanu. Tās dinamiskā shēma ļauj lietojumprogrammu datu struktūrām attīstīties bez sarežģītām migrācijām, padarot to par dabisku izvēli mūsdienu izstrādes darbplūsmām.
MongoDB darbināšana uz tava paša VPS nodrošina tev veltītu I/O veiktspēju, pilnīgu konfigurācijas kontroli un paredzamas izmaksas salīdzinājumā ar pārvaldītajiem mākoņdatubāzu pakalpojumiem. Tu vari pielāgot atmiņas piešķiršanu, ieviest pielāgotas dublēšanas stratēģijas un savienot jebkuru lietojumprogrammu, izmantojot vietējos draiverus, kas pieejami katrai galvenajai programmēšanas valodai.
MongoDB 4 galvenās iespējas
Dokumenta datu modelis
Glabā hierarhiskus, ligzdotus datus vienos dokumentos, nevis izplatot tos pa vairākām savienotām tabulām, tādējādi vienkāršojot lietojumprogrammas kodu un vaicājumus.
ACID transakcijas
Vairāku dokumentu ACID transakcijas garantē datu konsekvenci starp kolekcijām, atbilstot finanšu un kritisku biznesa datu uzticamības prasībām.
Agregācijas ietvars
Jaudīga konveijera tipa agregācija apstrādā un pārveido datus servera pusē, nodrošinot sarežģītu analītiku, nepārvietojot datus uz atsevišķu sistēmu.
Horizontālā mērogošana
Iebūvētā šardēšana automātiski izplata datus vairākos mezglos, mērogojot rakstīšanas caurlaidību un krātuvi, tavam datu apjomam pieaugot.
Plašā vaicājumu valoda
Atbalsta pilna teksta meklēšanu, ģeotelpiskos vaicājumus un kompleksu filtrēšanu ar sekundārajiem indeksiem, kas optimizēti katram piekļuves modelim.
Kāpēc izmantot MongoDB 4 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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