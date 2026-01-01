Instalēt PdfDing ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts PDF pārvaldnieks ar pārlūkprogrammā balstītu skatīšanos, anotēšanu un lasīšanas pozīcijas sinhronizāciju starp ierīcēm.
Izvēlies PdfDing VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PdfDing
PdfDing ir pašmitināts PDF pārvaldnieks un skatītājs, kas atceras tavu lasīšanas pozīciju visās ierīcēs, lai tu varētu sākt lasīt datorā un turpināt tālrunī, nezaudējot vietu. Faili tiek organizēti darba telpās un kolekcijās ar daudzlīmeņu atzīmēšanu, atzīmēšanu ar zvaigznīti un arhivēšanu. Pārlūkprogrammas skatītājs ļauj tev anotēt, iezīmēt, pievienot tekstu, zīmēt un parakstīt dokumentus — ar visām anotācijām, kas tiek glabātas serverī un sinhronizētas visās ierīcēs.
Pašmitinot PdfDing savā VPS, tava dokumentu bibliotēka paliek privāta: netiek augšupielādēti faili mākoņpakalpojumā, nav lietošanas analītikas un pilnīga kontrole pār to, kas var piekļūt tavai instancei. Izvēles OIDC vienreizējā pieteikšanās, divu faktoru autentifikācija un piekļuves kontrole pa saitēm padara to praktisku gan personīgai, gan mazu komandu lietošanai.
PdfDing galvenās iespējas
Starpierīču sinhronizācija
Lasīšanas pozīcija, piezīmes un digitālie paraksti sinhronizējas visās ierīcēs, lai tu nekad nepazaudētu savu vietu, pārslēdzoties starp galddatoru un mobilo ierīci.
Anotācija un rediģēšana
Pievieno tekstu, iezīmējumus, zīmējumus un komentārus tieši pārlūkprogrammā — nav nepieciešams trešās puses rīks —, anotācijas saglabājot serverī.
Kolekcijas un marķēšana
Sakārto PDF failus darbvietās un kolekcijās ar daudzlīmeņu tagiem, atzīmēšanu ar zvaigznīti un arhivēšanu strukturētai personīgajai vai komandas bibliotēkai.
Digitālie paraksti
Paraksti dokumentus pārlūkprogrammā, un paraksti tiek sinhronizēti un saglabāti visās tavās ierīcēs, neinstalējot nekādu darbvirsmas programmatūru.
SSO un divu faktoru autentifikācija
Integrējies ar jebkuru OIDC pakalpojumu sniedzēju vienreizējai pieteikšanās reizei un nodrošini kontus ar TOTP vai WebAuthn aparatūras atslēgas divu faktoru autentifikāciju.
Koplietojamās saites
Izveido piekļuves kontrolētas koplietošanas saites ar QR kodiem atsevišķiem PDF failiem, padarot dokumentu koplietošanu vieglu, nepiešķirot pilnu piekļuvi kontam.
Kāpēc izmantot PdfDing pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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