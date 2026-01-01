PdfDing ar atlaidi līdz 69%

Instalēt PdfDing ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Pašmitināts PDF pārvaldnieks ar pārlūkprogrammā balstītu skatīšanos, anotēšanu un lasīšanas pozīcijas sinhronizāciju starp ierīcēm.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Instalēt PdfDing ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Izvēlies PdfDing VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar PdfDing

PdfDing ir pašmitināts PDF pārvaldnieks un skatītājs, kas atceras tavu lasīšanas pozīciju visās ierīcēs, lai tu varētu sākt lasīt datorā un turpināt tālrunī, nezaudējot vietu. Faili tiek organizēti darba telpās un kolekcijās ar daudzlīmeņu atzīmēšanu, atzīmēšanu ar zvaigznīti un arhivēšanu. Pārlūkprogrammas skatītājs ļauj tev anotēt, iezīmēt, pievienot tekstu, zīmēt un parakstīt dokumentus — ar visām anotācijām, kas tiek glabātas serverī un sinhronizētas visās ierīcēs.

Pašmitinot PdfDing savā VPS, tava dokumentu bibliotēka paliek privāta: netiek augšupielādēti faili mākoņpakalpojumā, nav lietošanas analītikas un pilnīga kontrole pār to, kas var piekļūt tavai instancei. Izvēles OIDC vienreizējā pieteikšanās, divu faktoru autentifikācija un piekļuves kontrole pa saitēm padara to praktisku gan personīgai, gan mazu komandu lietošanai.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

PdfDing galvenās iespējas

Starpierīču sinhronizācija

Lasīšanas pozīcija, piezīmes un digitālie paraksti sinhronizējas visās ierīcēs, lai tu nekad nepazaudētu savu vietu, pārslēdzoties starp galddatoru un mobilo ierīci.

Anotācija un rediģēšana

Pievieno tekstu, iezīmējumus, zīmējumus un komentārus tieši pārlūkprogrammā — nav nepieciešams trešās puses rīks —, anotācijas saglabājot serverī.

Kolekcijas un marķēšana

Sakārto PDF failus darbvietās un kolekcijās ar daudzlīmeņu tagiem, atzīmēšanu ar zvaigznīti un arhivēšanu strukturētai personīgajai vai komandas bibliotēkai.

Digitālie paraksti

Paraksti dokumentus pārlūkprogrammā, un paraksti tiek sinhronizēti un saglabāti visās tavās ierīcēs, neinstalējot nekādu darbvirsmas programmatūru.

SSO un divu faktoru autentifikācija

Integrējies ar jebkuru OIDC pakalpojumu sniedzēju vienreizējai pieteikšanās reizei un nodrošini kontus ar TOTP vai WebAuthn aparatūras atslēgas divu faktoru autentifikāciju.

Koplietojamās saites

Izveido piekļuves kontrolētas koplietošanas saites ar QR kodiem atsevišķiem PDF failiem, padarot dokumentu koplietošanu vieglu, nepiešķirot pilnu piekļuvi kontam.

Kāpēc izmantot PdfDing pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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