Mailtrain ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Mailtrain ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināta jaunumu vēstuļu platforma masveida e-pasta kampaņu izveidei, plānošanai un nosūtīšanai abonentu sarakstiem.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Mailtrain ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Mailtrain VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Mailtrain

Mailtrain ir atvērtā koda, pašu mitināta jaunumu vēstuļu lietotne, kas veidota uz Node.js ar atbalstu liela mēroga e-pasta kampaņām. Tā nodrošina pilnīgu abonentu sarakstu pārvaldību, segmentēšanu, uz MJML balstītas e-pasta veidnes, A/B testēšanu, kampaņu automatizāciju un detalizētu analīzi — viss darbojas infrastruktūrā, ko tu kontrolē.

Atšķirībā no SaaS e-pasta platformām, kas iekasē maksu par abonentu vai par sūtījumu, Mailtrain nodrošina tev neierobežotu sūtīšanas jaudu, izmantojot tavu paša SMTP pakalpojumu sniedzēju. Tavi abonentu dati, kampaņu vēsture un iesaistes analīze paliek tavā VPS, bez maksas par e-pastu un bez piegādātāja piesaistes. Šī izvietošana ietver MariaDB, Redis un MongoDB pilnīgai darbībai uzreiz pēc instalēšanas.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Mailtrain galvenās iespējas

Abonentu saraksta pārvaldība

Izveido un pārvaldi vairākus abonentu sarakstus ar pielāgotiem laukiem, segmentēšanu un automatizētu sarakstu tīrīšanu, lai tava auditorija būtu sakārtota.

Kampaņu automatizācija

Izveido aktivizētas e-pasta secības un uz RSS balstītas kampaņas, kas tiek sūtītas automātiski, pamatojoties uz abonentu darbībām vai ieplānotiem intervāliem.

MJML e-pasta sagataves

Izveido atsaucīgas e-pasta veidnes, izmantojot MJML ietvaru tieši pārlūkprogrammā ar iebūvētu vizuālo redaktoru pikseļu precīziem izkārtojumiem.

A/B testēšana

Veic A/B testus par tēmas rindiņām un saturu, lai optimizētu atvēršanas rādītājus un klikšķu caurlaides rādītājus pirms nosūtīšanas visam savam sarakstam.

Kampaņas analītika

Noskaidro atvēršanas, klikšķu, atteikumu no abonēšanas un atgriezto vēstuļu rādītājus katrai kampaņai, izmantojot detalizētus pārskatus, lai laika gaitā novērtētu un uzlabotu e-pasta veiktspēju.

Daudzlietotāju piekļuve

Piešķir komandas dalībniekiem uz lomām balstītu piekļuvi ar detalizētām atļaujām un hierarhiskām nosaukumvietām kampaņu pārvaldībai starp nodaļām vai klientiem.

Kāpēc izmantot Mailtrain pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Martin K
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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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