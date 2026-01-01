Izvietot Mailtrain ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta jaunumu vēstuļu platforma masveida e-pasta kampaņu izveidei, plānošanai un nosūtīšanai abonentu sarakstiem.
Izvēlies Mailtrain VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mailtrain
Mailtrain ir atvērtā koda, pašu mitināta jaunumu vēstuļu lietotne, kas veidota uz Node.js ar atbalstu liela mēroga e-pasta kampaņām. Tā nodrošina pilnīgu abonentu sarakstu pārvaldību, segmentēšanu, uz MJML balstītas e-pasta veidnes, A/B testēšanu, kampaņu automatizāciju un detalizētu analīzi — viss darbojas infrastruktūrā, ko tu kontrolē.
Atšķirībā no SaaS e-pasta platformām, kas iekasē maksu par abonentu vai par sūtījumu, Mailtrain nodrošina tev neierobežotu sūtīšanas jaudu, izmantojot tavu paša SMTP pakalpojumu sniedzēju. Tavi abonentu dati, kampaņu vēsture un iesaistes analīze paliek tavā VPS, bez maksas par e-pastu un bez piegādātāja piesaistes. Šī izvietošana ietver MariaDB, Redis un MongoDB pilnīgai darbībai uzreiz pēc instalēšanas.
Mailtrain galvenās iespējas
Abonentu saraksta pārvaldība
Izveido un pārvaldi vairākus abonentu sarakstus ar pielāgotiem laukiem, segmentēšanu un automatizētu sarakstu tīrīšanu, lai tava auditorija būtu sakārtota.
Kampaņu automatizācija
Izveido aktivizētas e-pasta secības un uz RSS balstītas kampaņas, kas tiek sūtītas automātiski, pamatojoties uz abonentu darbībām vai ieplānotiem intervāliem.
MJML e-pasta sagataves
Izveido atsaucīgas e-pasta veidnes, izmantojot MJML ietvaru tieši pārlūkprogrammā ar iebūvētu vizuālo redaktoru pikseļu precīziem izkārtojumiem.
A/B testēšana
Veic A/B testus par tēmas rindiņām un saturu, lai optimizētu atvēršanas rādītājus un klikšķu caurlaides rādītājus pirms nosūtīšanas visam savam sarakstam.
Kampaņas analītika
Noskaidro atvēršanas, klikšķu, atteikumu no abonēšanas un atgriezto vēstuļu rādītājus katrai kampaņai, izmantojot detalizētus pārskatus, lai laika gaitā novērtētu un uzlabotu e-pasta veiktspēju.
Daudzlietotāju piekļuve
Piešķir komandas dalībniekiem uz lomām balstītu piekļuvi ar detalizētām atļaujām un hierarhiskām nosaukumvietām kampaņu pārvaldībai starp nodaļām vai klientiem.
Kāpēc izmantot Mailtrain pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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