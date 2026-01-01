Izvietot Neko viena klikšķa instalācijā.
Pašmitināta virtuālā pārlūkprogramma, kas straumē koplietotu sesiju vairākiem lietotājiem reāllaikā, izmantojot WebRTC.
Izvēlies Neko VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Neko
Neko ir pašmitināta virtuālā pārlūkprogramma, kas straumē tiešraides pārlūkprogrammas sesiju, izmantojot WebRTC, lai vairāki lietotāji varētu to vienlaicīgi skatīt un kontrolēt. Sākotnēji izveidota kopīgai skatīšanai, tā ir izaugusi par daudzpusīgu attālās pārlūkprogrammas platformu, kas atbalsta Firefox, Chromium un citus dzinējus ar pastāvīgu profila glabāšanu.
Pašmitinot Neko savā VPS, tu iegūsti kontroli pār to, kurš var piekļūt sesijai, saglabā tavu mājas IP privātu un nodrošina nepieciešamo augšupielādes joslas platumu, lai vienmērīgi straumētu katram pieslēgtajam skatītājam, nepaļaujoties uz trešo pušu ekrāna koplietošanas pakalpojumiem.
Neko galvenās iespējas
Reāllaika WebRTC straumēšana
Straumēšana ar īpaši zemu latentumu padara attālās pārlūkprogrammas mijiedarbību tikpat atsaucīgu kā lokālu pārlūkošanu, pat vairākiem vienlaicīgiem skatītājiem.
Vairāku lietotāju kontrole
Vairāki lietotāji var koplietot kursora vadību un tastatūras ievadi vienā sesijā, ar vizuāliem indikatoriem, kas parāda katra dalībnieka kursora pozīciju.
Uz lomām balstīta piekļuve
Administratoru un dalībnieku lomas ļauj tev dinamiski piešķirt vai atsaukt kontroli, nodrošinot sensitīvu darbību aizsardzību, vienlaikus atļaujot kopīgu pārlūkošanu.
Pastāvīgs pārlūkprogrammas profils
Pārlūkprogrammas iestatījumi, grāmatzīmes un sesijas dati tiek glabāti nosauktā sējumā, lai tava virtuālā pārlūkprogramma atsāktu darbu tieši no tās vietas, kur tā apstājās pēc restartēšanas.
Elastīgi pārlūkprogrammu dzinēji
Izvēlies no Firefox, Chromium, ungoogled-chromium un citiem variantiem, lai atbilstu tavām privātuma, saderības vai funkciju prasībām.
Kāpēc izmantot Neko pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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