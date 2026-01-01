Instalēt Mongo Express vienā klikšķī.
Tīmekļa administrēšanas saskarne MongoDB, kas ļauj tev pārlūkot, rediģēt un pārvaldīt datubāzes caur pārlūkprogrammu.
Izvēlies Mongo Express VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mongo Express
Mongo Express ir viegls, atvērtā koda tīmekļa lietotāja interfeiss MongoDB datubāzei, kas veidots ar Node.js un Bootstrap 5. Tas ļauj tev izveidot savienojumu ar MongoDB instanci un nekavējoties sākt pārlūkot datubāzes, izpētīt kolekcijas, rediģēt dokumentus un veikt vaicājumus — visu no pārlūkprogrammas cilnes, bez nepieciešamības pēc lokāla datubāzes klienta. Interfeiss nodrošina pilnas CRUD operācijas datubāzēs, kolekcijās un atsevišķos dokumentos, un atbalsta pilnu BSON datu tipu klāstu, lai dokumenti tiktu precīzi attēloti un rediģēti.
Pašmitināšana Mongo Express kopā ar tavu MongoDB datubāzi uz VPS uztur abus pakalpojumus vienā privātajā tīklā, tāpēc tava datubāzes pieslēgvieta nekad netiek pakļauta internetam, kamēr administratora lietotāja interfeiss paliek pieejams, izmantojot HTTPS caur Traefik.
Mongo Express galvenās iespējas
Pilnas CRUD darbības
Izveidot, lasīt, atjaunināt un dzēst datubāzes, kolekcijas un dokumentus, izmantojot tīru pārlūkprogrammas saskarni, nerakstot nekādas čaulas komandas.
Iekļauts dokumentu redaktors
Rediģē dokumentus tieši lietotāja saskarnē ar pilnīgu BSON tipu atbalstu, lai vērtības, piemēram, ObjectId, Date un NumberLong, tiktu apstrādātas pareizi.
Kolekcijas imports un eksports
Importēt un eksportēt kolekcijas datus JSON formātā migrācijām, dublējumiem vai datu kopu momentuzņēmumu koplietošanai starp vidēm.
Indeksu pārvaldība
Skatīt, izveidot un dzēst indeksus jebkurā kolekcijā, lai izprastu un optimizētu vaicājumu veiktspēju, neizejot no pārlūkprogrammas.
GridFS failu pārvaldība
Pārlūkojiet un pārvaldiet lielus failus, kas saglabāti MongoDB GridFS kausos, tieši caur UI.
Kāpēc izmantot Mongo Express pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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