Izvietot Krayin CRM ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Laravel CRM potenciālo klientu, kontaktu, pārdošanas piltuvju un klientu attiecību pilnīgai pārvaldībai.
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Ko tu vari izveidot ar Krayin CRM
Krayin CRM ir bezmaksas, atvērtā koda klientu attiecību pārvaldības ietvars, kas izveidots, izmantojot Laravel un Vue.js. Tas nodrošina pārdošanas komandām pilnīgu klientu dzīves cikla darba vidi — no potenciālo klientu piesaistes un kvalifikācijas līdz pārdošanas procesa izsekošanai, piedāvājumu ģenerēšanai un pēcpārdošanas aktivitātēm — bez licencēšanas par lietotāju vai piegādātāja piesaistes.
Pašmitinot Krayin savā VPS, katrs potenciālais klients, kontakts, e-pasta sarakste un ieņēmumu rādītājs paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, un ļauj izstrādātājiem paplašināt CRM, izmantojot Laravel pakotnes, pielāgotus atribūtus un REST API, lai tas atbilstu veidam, kā tava komanda patiešām pārdod.
Krayin CRM galvenās iespējas
Vizuālās pārdošanas piltuves
Velc potenciālos klientus caur pielāgojamām Kanban stadijām, lai pārstāvji un vadītāji vienmēr redzētu darījuma statusu vienā mirklī.
Potenciālo klientu vadība
Iegūsti potenciālos klientus no tīmekļa veidlapām, piešķir atbildīgās personas, novērtē pēc avota un pārvērt kvalificētus potenciālos klientus kontos un piedāvājumos.
Pielāgoti atribūti
Pievieno pielāgotus laukus potenciālajiem klientiem, kontaktiem, organizācijām un piedāvājumiem, nepieskaroties kodam, pielāgojot CRM savam pārdošanas procesam.
Piedāvājumi un produkti
Ģenerē zīmola piedāvājumus no iebūvēta produktu kataloga ar nodokļu un atlaižu noteikumiem, pēc tam izseko tos līdz veiksmīgi noslēgtam darījumam.
E-pasts un aktivitātes
Reģistrē zvanus, sanāksmes un e-pastus saistībā ar jebkuru ierakstu, ar kalendāra skatiem un atgādinājumiem par pēcpārbaudi, lai darījumi virzītos uz priekšu.
Tīmekļa veidlapas un API
Publicē iegulstamas tīmekļa veidlapas potenciālo klientu piesaistei un izmanto REST API, lai sinhronizētu datus ar savu esošo mārketinga rīku kopumu.
Kāpēc izmantot Krayin CRM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
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Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
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