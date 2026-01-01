Instalēt SoulSync ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizēta mūzikas atklāšanas un kolekcijas pārvaldības platforma, kas savieno straumēšanas pakalpojumus ar tavu pašu mitināto bibliotēku.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SoulSync
SoulSync ir inteliģenta mūzikas pārvaldības platforma, kas savieno tavus straumēšanas kontus — Spotify, Tidal, Qobuz un Deezer — ar tavu paša mitināto mūzikas bibliotēku. Tā automātiski atspoguļo atskaņošanas sarakstus, uzrauga māksliniekus jauniem izdevumiem, bagātina metadatus, izmantojot desmit paralēlus fona procesus, un organizē lejupielādētos failus, izmantojot tavas vēlamās nosaukumu piešķiršanas konvencijas.
Atšķirībā no pasīviem multivides serveriem, SoulSync aktīvi pārvalda tavu kolekciju: tā ģenerē personalizētus atklāšanas atskaņošanas sarakstus, sinhronizē klausīšanās vēsturi un integrējas ar Plex, Jellyfin vai Navidrome, lai tava lokālā bibliotēka būtu saskaņā ar tavām straumēšanas gaumēm. Pašmitināšana saglabā tavus klausīšanās datus privātus un tavu kolekciju pilnībā tavā kontrolē.
SoulSync galvenās iespējas
Straumēšanas pakalpojumu sinhronizācija
Sinhronizē atskaņošanas sarakstus no Spotify, Tidal, Qobuz un Deezer tieši uz tavu lokālo mūzikas bibliotēku ar automātiskiem atjauninājumiem.
Mākslinieka izlaidumu monitorings
Sekot līdzi iecienītākajiem māksliniekiem un automātiski lejupielādēt jaunos izdevumus, tiklīdz tie parādās pievienotajās straumēšanas platformās.
Metadatu bagātināšana
Desmit paralēli fona darbinieki iegūst mākslas darbus, dziesmu tekstus un tagus no MusicBrainz, Spotify, Genius un LRClib, lai tava kolekcija būtu labi sakārtota.
Multivides servera integrācija
Savieno ar Plex, Jellyfin vai Navidrome, lai tava lokālā bibliotēka sinhronizētos ar tavu straumēšanas vēsturi un atskaņošanas sarakstiem.
Atklājumu atskaņošanas saraksti
Ģenerē personalizētus atskaņošanas sarakstus — Release Radar, Discovery Weekly un desmitgades vai žanra miksus — pamatojoties uz taviem klausīšanās paradumiem.
Kāpēc izmantot SoulSync pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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