ThingsBoard ar atlaidi līdz 69%

Izvietot ThingsBoard ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda IoT platforma ierīču pārvaldībai, reāllaika telemetrijas vākšanai un pielāgotu informācijas paneļu vizualizācijai.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot ThingsBoard ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies ThingsBoard VPS plānu

69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar ThingsBoard

ThingsBoard ir atvērtā koda IoT platforma, kas nodrošina savienoto ierīču izvietošanas pilnu dzīves ciklu — no ierīču nodrošināšanas un akreditācijas datu pārvaldības līdz reāllaika telemetrijas ievadīšanai, sarežģītu notikumu apstrādei un pielāgotai informācijas paneļa vizualizācijai. Tā atbalsta MQTT, HTTP un CoAP protokolus jau no paša sākuma, padarot to saderīgu ar praktiski jebkuru mikrokontrolieri, rūpniecisko sensoru vai vārteju.

ThingsBoard pašmitināšana savā VPS nozīmē, ka tavi ierīces dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru — tas ir kritiski svarīgi rūpnieciskām, medicīniskām un viedu ēku izvietošanām, uz kurām attiecas datu suverenitātes prasības. Ar daudzlietotāju atbalstu viena ThingsBoard instance var nodrošināt izolētas vides dažādām komandām, klientiem vai projektiem.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

ThingsBoard galvenās iespējas

Reāllaika informācijas paneļi

Izveido pielāgotus informācijas paneļus ar desmitiem logrīku veidu — diagrammām, mērierīcēm, kartēm un tabulām —, kas atjaunojas reāllaikā, kad ierīces sūta telemetrijas datus.

Vizuālais noteikumu dzinējs

Apstrādā ierīces datus ar vilkšanas un nomešanas noteikumu ķēdes redaktoru, kas iedarbina trauksmes signālus, pārveido datu paketes un pārsūta notikumus uz ārējām sistēmām.

MQTT ierīču savienojamība

Savieno sensorus un mikrokontrolierus, izmantojot MQTT, HTTP vai CoAP, ar katrai ierīcei paredzētiem piekļuves žetoniem, bez papildu brokera nepieciešamības.

Ierīču parka pārvaldība

Organizē ierīces grupās, piešķir kopīgus atribūtus, pārvaldi programmaparatūras atjauninājumus un izseko ierīču statusu visā savā ierīču parkā.

Daudzlietotāju atbalsts

Izveido izolētus nomnieku kontus ar savām ierīcēm, informācijas paneļiem un lietotāju lomām — ideāli piemērots produktu uzņēmumiem, kas pārvalda klientu izvietošanu.

Trauksmes un paziņojumi

Definē sliekšņa vai noteikumu vadītas trauksmes, kas sūta e-pasta, tīmekļa āķa (webhook) vai platformas paziņojumus, kad ir izpildīti ierīces nosacījumi.

Kāpēc izmantot ThingsBoard pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Omkar

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Sylvain

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Herriman
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Martin K
Martin K

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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