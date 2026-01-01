Izvietot ThingsBoard ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda IoT platforma ierīču pārvaldībai, reāllaika telemetrijas vākšanai un pielāgotu informācijas paneļu vizualizācijai.
Izvēlies ThingsBoard VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ThingsBoard
ThingsBoard ir atvērtā koda IoT platforma, kas nodrošina savienoto ierīču izvietošanas pilnu dzīves ciklu — no ierīču nodrošināšanas un akreditācijas datu pārvaldības līdz reāllaika telemetrijas ievadīšanai, sarežģītu notikumu apstrādei un pielāgotai informācijas paneļa vizualizācijai. Tā atbalsta MQTT, HTTP un CoAP protokolus jau no paša sākuma, padarot to saderīgu ar praktiski jebkuru mikrokontrolieri, rūpniecisko sensoru vai vārteju.
ThingsBoard pašmitināšana savā VPS nozīmē, ka tavi ierīces dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru — tas ir kritiski svarīgi rūpnieciskām, medicīniskām un viedu ēku izvietošanām, uz kurām attiecas datu suverenitātes prasības. Ar daudzlietotāju atbalstu viena ThingsBoard instance var nodrošināt izolētas vides dažādām komandām, klientiem vai projektiem.
ThingsBoard galvenās iespējas
Reāllaika informācijas paneļi
Izveido pielāgotus informācijas paneļus ar desmitiem logrīku veidu — diagrammām, mērierīcēm, kartēm un tabulām —, kas atjaunojas reāllaikā, kad ierīces sūta telemetrijas datus.
Vizuālais noteikumu dzinējs
Apstrādā ierīces datus ar vilkšanas un nomešanas noteikumu ķēdes redaktoru, kas iedarbina trauksmes signālus, pārveido datu paketes un pārsūta notikumus uz ārējām sistēmām.
MQTT ierīču savienojamība
Savieno sensorus un mikrokontrolierus, izmantojot MQTT, HTTP vai CoAP, ar katrai ierīcei paredzētiem piekļuves žetoniem, bez papildu brokera nepieciešamības.
Ierīču parka pārvaldība
Organizē ierīces grupās, piešķir kopīgus atribūtus, pārvaldi programmaparatūras atjauninājumus un izseko ierīču statusu visā savā ierīču parkā.
Daudzlietotāju atbalsts
Izveido izolētus nomnieku kontus ar savām ierīcēm, informācijas paneļiem un lietotāju lomām — ideāli piemērots produktu uzņēmumiem, kas pārvalda klientu izvietošanu.
Trauksmes un paziņojumi
Definē sliekšņa vai noteikumu vadītas trauksmes, kas sūta e-pasta, tīmekļa āķa (webhook) vai platformas paziņojumus, kad ir izpildīti ierīces nosacījumi.
Kāpēc izmantot ThingsBoard pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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