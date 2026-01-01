Izvietot GoWA ar vienu klikšķi.
Viegla WhatsApp REST API un tīmekļa saskarne, izveidota ar Go vairāku ierīču ziņojumapmaiņas automatizācijai.
Izvēlies GoWA VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) ir atvērtā koda REST API serveris, kas savienojas ar WhatsApp, izmantojot vairāku ierīču protokolu. Tas nodrošina tīru tīmekļa lietotāja saskarni WhatsApp sesiju pārvaldībai un pilnu REST API ziņojumu sūtīšanai, kontaktu pārvaldībai un tīmekļa āķu apstrādei — viss no tava paša servera.
GoWA pašmitināšana tavā VPS nodrošina, ka tavi WhatsApp sesijas dati paliek privāti, tavam API nav ātruma ierobežojumu no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, un tu saglabā pilnīgu kontroli pār ziņojumu maršrutēšanu un tīmekļa āķu integrācijām.
GoWA galvenās iespējas
REST API
Pilna HTTP API teksta, attēlu, dokumentu un atrašanās vietas ziņu programmatiskai sūtīšanai no jebkuras valodas vai rīka.
Vairāku ierīču atbalsts
Vairāku WhatsApp kontu savienošana ar vienu servera instanci bez nepieciešamības pēc atsevišķiem tālruņa savienojumiem.
Tīmekļa saskarne
Iebūvēta tīmekļa lietotāja saskarne QR koda skenēšanai, sesiju pārvaldībai un API izsaukumu testēšanai, nerakstot kodu.
Webhook integrācija
Pārsūti ienākošās ziņas uz saviem galapunktiem čatbotu automatizācijai, CRM integrācijai vai paziņojumu darbplūsmām.
Basic autentifikācija
Aizsargā API un tīmekļa lietotāja saskarni ar lietotājvārda/paroles akreditācijas datiem, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi.
Kāpēc izmantot GoWA pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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