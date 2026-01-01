Izvietot Apache Zeppelin ar viena klikšķa instalāciju.
Tīmekļa piezīmju grāmatiņa interaktīvai datu analīzei ar Spark, SQL, Scala, Python un R vienā sadarbības darba telpā.
Izvēlies Apache Zeppelin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Zeppelin
Apache Zeppelin ir atvērtā koda tīmekļa piezīmju grāmatiņa, kas izveidota liela mēroga, interaktīvai datu analīzei uz dzinējiem, piemēram, Apache Spark, Flink un Hive. Atšķirībā no vienvalodu piezīmju grāmatiņām, Zeppelin izmanto spraudņu interpretatora arhitektūru, kas ļauj vienā piezīmē sajaukt Scala, SQL, Python, R un čaulas rindkopas ar koplietojamiem datiem, ar rezultātiem, kas tiek nodoti starp valodām, izmantojot iebūvētu tabulas formātu.
Zeppelin pašmitināšana uz VPS saglabā piezīmju grāmatiņas, datu kopu savienojumus un interpretatora akreditācijas datus tavā pašu vidē, novērš pārvaldīto piezīmju grāmatiņu pakalpojumu maksu par lietotāju un dod tev pilnīgu kontroli pār Spark konfigurāciju, JVM atmiņu un atkarību pārvaldību.
Apache Zeppelin galvenās iespējas
Daudzvalodu rindkopas
Sajauc Scala, SQL, Python, R, Markdown un shell vienā piezīmē, izmantojot Zeppelin interpretatorus, ar rezultātiem, kas tiek kopīgoti starp valodām.
Vietējā Spark integrācija
Pieslēdzies Apache Spark uzreiz, lai veiktu izkliedētu datu apstrādi, mašīnmācīšanos un straumēšanas darba slodzes bez manuālas savienošanas.
Iebūvētas vizualizācijas
Pārvērt jebkuru SQL vai DataFrame rezultātu par joslu, līniju, sektoru, izkliedes vai grozāmajām diagrammām, neizmantojot nekādu zīmēšanas kodu un ar dinamiskiem veidlapu ievades laukiem.
Interpretatora ekosistēma
Vaicā JDBC datu bāzes, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch un daudzas citas sistēmas, izmantojot pieslēdzamus interpretatorus, kas konfigurēti katrai piezīmei.
Sadarbības piezīmjdatori
Kopīgo tiešraides piezīmes, izmantojot URL, iegulsti tās informācijas paneļos un ieplāno tās ar iebūvēto cron palaidēju automatizētai atskaišu veidošanai.
Kāpēc izmantot Apache Zeppelin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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