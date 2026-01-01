Instalēt Yaade ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda, pašmitināta sadarbības API izstrādes vide, kas veidota komandām, kuras novērtē datu privātumu.
Izvēlies Yaade VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Yaade
Yaade ir atvērtā koda, pašmitināta API izstrādes vide, kas izstrādāta kā privātumu prioritizējoša alternatīva mākoņbāzētiem API klientiem. Atšķirībā no mitinātiem rīkiem, kas glabā tavas API kolekcijas un slepenos datus trešo pušu serveros, Yaade glabā visus datus tavā infrastruktūrā — ieskaitot akreditācijas datus, pilnvaras un pieprasījumu vēsturi.
Komandas var droši koplietot API kolekcijas, pārvaldīt vairākas vides, palaist JavaScript skriptus kā cron uzdevumus vai caur API, un importēt no OpenAPI vai Postman. Ar iebūvētu vairāku lietotāju atbalstu, piekļuves pilnvarām, OAuth2/OIDC autentifikāciju un failu bāzētu H2 datubāzi, kas neprasa papildu iestatīšanu, Yaade ir pietiekami viegls vienam izstrādātājam, tomēr pietiekami jaudīgs visai inženieru komandai.
Yaade galvenās iespējas
Sadarbības kolekcijas
Kopīgo API kolekcijas visai savai komandai ar uz lomām balstītu piekļuvi, lai ikviens strādātu no viena patiesības avota bez pieprasījumu kopēšanas un ielīmēšanas.
Daudzvides atbalsts
Definē atsevišķas vides izstrādei, testēšanai un ražošanai, pēc tam nekavējoties pārslēdz kontekstu, manuāli neatjauninot URL vai pilnvaras.
Iebūvēta skriptēšana
Raksti JavaScript skriptus, lai automatizētu API darbplūsmas, palaistu testus vai savienotu pieprasījumus — un ieplānotu tos kā cron uzdevumus vai aktivizētu tos, izmantojot iebūvēto API.
OpenAPI un Postman imports
Importē esošās kolekcijas no OpenAPI specifikācijām vai Postman eksportiem, lai migrētu tavu komandu bez pieprasījumu bibliotēku pārbūves no nulles.
OAuth2 un OIDC autentifikācija
Integrējies ar ārējiem identitātes nodrošinātājiem, izmantojot OAuth2 un OIDC, lai tava komanda piesakās ar esošajiem korporatīvajiem akreditācijas datiem, nevis pārvaldītu atsevišķus kontus.
Nav nepieciešama datubāzes iestatīšana
Yaade izmanto iegultu H2 failu bāzes datubāzi, tāpēc nav atsevišķu datubāzes konteineru, ko konfigurēt — vienkārši palaid konteineru, un dati saglabājas automātiski.
Kāpēc izmantot Yaade pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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