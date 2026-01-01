LNbits ar atlaidi līdz 69%

Izvieto LNbits ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda Lightning maks un kontu sistēma ar dzeramnaudu burkām, maksas sienām, ziedojumu pogām un abonementiem radītājiem.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvieto LNbits ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies LNbits VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar LNbits

LNbits ir bezmaksas, atvērtā koda Bitcoin Lightning tīkla maks un kontu sistēma, kas jebkuru saderīgu Lightning aizmugursistēmu pārvērš par daudzlietotāju platformu. Tā vietā, lai darbinātu viena mezgla maku, LNbits ļauj tev nodrošināt neierobežotu skaitu apakšmaku, katram ar savām API atslēgām, bilanci un piekļuves kontroli — ideāli piemērots radītājiem, kopienām, uzņēmumiem un izstrādātājiem, kuri vēlas izsniegt Lightning kontus, neatsakoties no pamatā esošā mezgla glabāšanas.

Paplašināma spraudņu arhitektūra ietver desmitiem gatavu paplašinājumu, kas aptver dzeramnaudu burkas, maksas sienas, tirdzniecības vietu termināļus, abonementus, LNURL pakalpojumus, tīrīšanas saites un daudz ko citu. Pašmitināšana LNbits uz tava paša VPS saglabā Lightning kanālus, maksājumu datus un klientu attiecības pilnībā tavā kontrolē, bez trešās puses glabātāja vai maksām par katru darījumu.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

LNbits galvenās iespējas

Vairāku maku konti

Nodrošini neierobežotus apakšmakus uz viena Lightning aizmugursistēmas, katru ar savu bilanci, REST API atslēgām un izolētu darījumu vēsturi.

Dzeramnaudas burkas un maksas sienas

Iebūvētie paplašinājumi ļauj satura veidotājiem pievienot ziedojumu kastes, ziedojumu pogas, maksas saites un abonēšanas līmeņus, nerakstot pielāgotu maksājumu kodu.

Pieslēdzami finansējuma avoti

Pieslēdzies pie LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC un daudziem citiem — pārslēdz aizmugursistēmas no administratora saskarnes bez atkārtotas izvietošanas.

Paplašinājumu tirgus

Instalē kopienas paplašinājumus tirdzniecības vietu termināļiem, LNURL pakalpojumiem, saites tīrīšanai, loterijas spēlēm, dāvanu kartēm un daudzām citām tieši no lietotāja saskarnes.

Izstrādātāja REST API

Katrs maks nodrošina dokumentētu REST API un WebSocket saskarni, lai lietojumprogrammas varētu programmatiski izrakstīt rēķinus, pārbaudīt atlikumus un saņemt maksājumu notikumus.

Pašpārvaldības kontrole

Palaid visu sistēmu savā VPS un Lightning mezglā — neviens trešās puses glabātājs netur līdzekļus un netiek piemērota platformas maksa par katru darījumu.

Kāpēc izmantot LNbits pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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