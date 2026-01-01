Izvieto LNbits ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Lightning maks un kontu sistēma ar dzeramnaudu burkām, maksas sienām, ziedojumu pogām un abonementiem radītājiem.
Izvēlies LNbits VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LNbits
LNbits ir bezmaksas, atvērtā koda Bitcoin Lightning tīkla maks un kontu sistēma, kas jebkuru saderīgu Lightning aizmugursistēmu pārvērš par daudzlietotāju platformu. Tā vietā, lai darbinātu viena mezgla maku, LNbits ļauj tev nodrošināt neierobežotu skaitu apakšmaku, katram ar savām API atslēgām, bilanci un piekļuves kontroli — ideāli piemērots radītājiem, kopienām, uzņēmumiem un izstrādātājiem, kuri vēlas izsniegt Lightning kontus, neatsakoties no pamatā esošā mezgla glabāšanas.
Paplašināma spraudņu arhitektūra ietver desmitiem gatavu paplašinājumu, kas aptver dzeramnaudu burkas, maksas sienas, tirdzniecības vietu termināļus, abonementus, LNURL pakalpojumus, tīrīšanas saites un daudz ko citu. Pašmitināšana LNbits uz tava paša VPS saglabā Lightning kanālus, maksājumu datus un klientu attiecības pilnībā tavā kontrolē, bez trešās puses glabātāja vai maksām par katru darījumu.
LNbits galvenās iespējas
Vairāku maku konti
Nodrošini neierobežotus apakšmakus uz viena Lightning aizmugursistēmas, katru ar savu bilanci, REST API atslēgām un izolētu darījumu vēsturi.
Dzeramnaudas burkas un maksas sienas
Iebūvētie paplašinājumi ļauj satura veidotājiem pievienot ziedojumu kastes, ziedojumu pogas, maksas saites un abonēšanas līmeņus, nerakstot pielāgotu maksājumu kodu.
Pieslēdzami finansējuma avoti
Pieslēdzies pie LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC un daudziem citiem — pārslēdz aizmugursistēmas no administratora saskarnes bez atkārtotas izvietošanas.
Paplašinājumu tirgus
Instalē kopienas paplašinājumus tirdzniecības vietu termināļiem, LNURL pakalpojumiem, saites tīrīšanai, loterijas spēlēm, dāvanu kartēm un daudzām citām tieši no lietotāja saskarnes.
Izstrādātāja REST API
Katrs maks nodrošina dokumentētu REST API un WebSocket saskarni, lai lietojumprogrammas varētu programmatiski izrakstīt rēķinus, pārbaudīt atlikumus un saņemt maksājumu notikumus.
Pašpārvaldības kontrole
Palaid visu sistēmu savā VPS un Lightning mezglā — neviens trešās puses glabātājs netur līdzekļus un netiek piemērota platformas maksa par katru darījumu.
Kāpēc izmantot LNbits pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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