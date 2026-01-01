Izvietot PinePods ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts vairāku lietotāju aplādes pārvaldnieks ar starpierīču sinhronizāciju, PodcastIndex meklēšanu un vietējām mobilajām lietotnēm.
Izvēlies PinePods VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PinePods
PinePods ir atvērtā koda aplādes pārvaldnieks, kas izveidots mājsaimniecībām, komandām un individuāliem klausītājiem, kuri vēlas saglabāt savu klausīšanās vēsturi ārpus trešo pušu serveriem. Tas apvieno pulētu tīmekļa saskarni ar vietējiem Android, iOS un datoru klientiem, lai katra ierīce paliktu sinhronizēta, nepaļaujoties uz komerciālām aplādes platformām.
PinePods izceļas ar savu pirmklasīgo vairāku lietotāju modeli, apvienotu ar iebūvētu gpodder API atbalstu un PodcastIndex integrāciju. Katrs dalībnieks saņem neatkarīgus abonementus, rindu un atskaņošanas vēsturi, vienlaikus koplietojot vienu aizmugursistēmu. Servera pašmitināšana savā VPS saglabā tavu abonementu sarakstu, klausīšanās paradumus un lejupielādētās sērijas pilnīgi privātas un bez reklāmas izsekotājiem.
PinePods galvenās iespējas
Daudzlietotāju konti
Katram dalībniekam ir neatkarīgi abonementi, rindas un klausīšanās vēsture, ko nodrošina kopīgs serveris — ideāli piemērots ģimenēm vai kopīgām mājsaimniecībām.
Starpierīču sinhronizācija
Atskaņošanas pozīcija, rinda un abonementi sinhronizējas reāllaikā starp tīmekļa, Android, iOS un datora klientiem, izmantojot iebūvēto gpodder API.
PodcastIndex meklēšana
Atklāj jaunus raidījumus, izmantojot atvērto PodcastIndex katalogu vai iTunes meklēšanu, nesūtot vaicājumus uz reklāmu atbalstītiem katalogiem.
Epizodes lejupielādes
Lejupielādē epizodes serverī bezsaistes klausīšanai, arhivēšanai un aizsardzībai pret raidījumu pazušanu no publiskajām plūsmām.
YouTube kanāli
Abonē YouTube kanālus tā, it kā tie būtu podkāsti, ar audio izvilkšanu, lai tu varētu klausīties tāpat kā parastos raidījumus.
OPML imports un dublēšana
Pārvieto savus esošos aplādes abonementus, izmantojot OPML, ieplāno automātiskās dublējumkopijas un eksportē visu, kad tev tas ir nepieciešams.
Kāpēc izmantot PinePods pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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