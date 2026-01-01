Izvietot LibreNMS ar viena klikšķa instalāciju.
Kopienas virzīta, automātiskās atklāšanas tīkla uzraudzības sistēma ar dziļu SNMP atbalstu tūkstošiem ierīču modeļu.
Izvēlies LibreNMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LibreNMS
LibreNMS ir pilnībā aprīkota, ar GPL licenci tīkla uzraudzības sistēma, kas automātiski atklāj visu tavu infrastruktūru, izmantojot SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP un ARP. Tā atbalsta tūkstošiem ierīču modeļu no Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet un daudziem citiem, jau no paša sākuma, nodrošinot tev katra porta trafika grafikus, brīdinājumus un topoloģijas kartēšanu bez ierīces licences maksām.
Pašmitināšana LibreNMS uz tava VPS saglabā sensitīvu infrastruktūras telemetriju uz aparatūras, ko tu kontrolē, bez aģenta nospieduma uz uzraudzītajām ierīcēm. Šī izvietošana apvieno LibreNMS ar MariaDB, Redis un īpašu aptaujas dispečera konteineru, lai aptauja un brīdinājumi darbotos uzticami kopā ar tīmekļa lietotāja saskarni.
LibreNMS galvenās iespējas
SNMP automātiskā atklāšana
Automātiski atklāj ierīces un to saskarnes, izmantojot SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP un ARP, bez manuālas inventarizācijas.
Plašs ierīču atbalsts
Nāk ar atbalstu tūkstošiem tīkla, serveru un IoT ierīču modeļiem no Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet un daudziem citiem.
Brīdinājumi un paziņojumi
Definē noteikumus ar veidņu brīdinājumiem un piegādā tos, izmantojot e-pastu, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, tīmekļa āķus un vairāk nekā 80 transporta veidus.
Norēķini un joslas platums
Sekojiet datplūsmai pa portiem, izmantojot 95. procentiles norēķinu atskaites par ķēdēm un klientu saskarnēm, kas ir ideāli piemērotas interneta pakalpojumu sniedzējiem (IPS) un pārvaldīto pakalpojumu sniedzējiem.
API un integrācijas
Pilns REST API plus pirmšķirīgas integrācijas ar Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping un OpenStreetMap balstītām kartēm.
Sadalītā aptauja
Dispečera pakalpojums izplata aptauju vairākos darba konteineros, saglabājot lielu tīklu atsaucību bez izlaistiem intervāliem.
Kāpēc izmantot LibreNMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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