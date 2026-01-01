Izvietot ownCloud ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda failu sinhronizācijas un koplietošanas platforma, kas tev nodrošina privātu mākoni taviem dokumentiem, fotogrāfijām un datiem.
Izvēlies ownCloud VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ownCloud
ownCloud ir pašu mitināta failu sinhronizācijas un koplietošanas platforma, kas nodrošina mākoņkrātuves ērtības — piekļuvi no jebkuras vietas, sinhronizāciju starp ierīcēm, koplietošanu ar komandas biedriem — pilnībā jūsu pašu infrastruktūrā. Atšķirībā no Google Drive vai Dropbox, ownCloud glabā jūsu failus jūsu pašu serverī, saglabājot sensitīvus dokumentus un datus jūsu tiešā kontrolē.
To izmanto uzņēmumi, universitātes un privātuma apzinīgi indivīdi visā pasaulē, ownCloud atbalsta failu versiju veidošanu, detalizētas koplietošanas atļaujas un sinhronizācijas klientus operētājsistēmām Windows, macOS, Linux, iOS un Android. Šī izvietošana ietver MariaDB uzticamai datu glabāšanai un Redis veiktspējas kešatmiņai.
ownCloud galvenās iespējas
Starp-ierīču sinhronizācija
Darbvirsmas klienti operētājsistēmām Windows, macOS un Linux, kā arī iOS un Android lietotnes automātiski uztur failus sinhronizētus visās tavās ierīcēs.
Detalizēta failu koplietošana
Kopīgo failus un mapes ar iekšējiem lietotājiem vai ārējiem viesiem, kontrolējot skatīšanas, rediģēšanas, atkārtotas kopīgošanas atļaujas un saišu derīguma termiņus.
Failu versiju veidošana
Katrs faila labojums izveido jaunu versiju, ko tu vari pārlūkot un atjaunot, aizsargājot pret nejaušu pārrakstīšanu un datu zudumu.
WebDAV piekļuve
Pievienojiet ownCloud kā tīkla disku jebkurā operētājsistēmā, izmantojot iebūvēto WebDAV serveri, neinstalējot īpašu sinhronizācijas klientu.
Lietotņu tirgus
Paplašini funkcionalitāti ar lietotnēm biroja dokumentu rediģēšanai, antivīrusu skenēšanai, LDAP autentifikācijai un divu faktoru pieteikšanās no ownCloud tirgus laukuma.
Kāpēc izmantot ownCloud pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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