Izvietot WUD ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda uzraugs, kas atklāj Docker attēlu atjauninājumus un paziņo tev caur desmitiem integrētu kanālu.
Izvēlies WUD VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WUD
WUD (What's Up Docker) ir aktīvi uzturētais whats-up-docker pēctecis, pilnībā koncentrējies uz konteineru attēlu uzturēšanu aktuālu pašmitinātā infrastruktūrā. Tas nepārtraukti pārbauda darbojošos konteinerus, vaicā augšupējiem reģistriem un precīzi ziņo, kuriem attēliem ir pieejamas jaunas versijas — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay un pašmitinātie reģistri tiek atbalstīti jau no paša sākuma.
WUD pašmitināšana savā VPS novērš jebkādu atkarību no trešo pušu SaaS atjauninājumu izsekotājiem un saglabā visu jūsu konteineru flotes inventāru jūsu kontrolētajā infrastruktūrā. Trigeri var nosūtīt paziņojumus uz Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, vispārīgiem tīmekļa āķiem vai automātiski pārbūvēt steks.
WUD galvenās iespējas
Daudzreģistru uzraudzība
Sekojiet līdzi atjauninājumiem visos Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay un jebkuros pielāgotos reģistros bez katra pakalpojumu sniedzēja paplašinājumiem.
Aktivizēt automatizācijas
Novirza jaunās versijas notikumus uz Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, vispārīgajiem tīmekļa āķiem vai konteineru pārbūves darbiem.
Web UI un REST API
Pārlūkot gaidošos atjauninājumus, pārbaudīt apkopojumus un integrēties ar esošajiem informācijas paneļiem, izmantojot dokumentētu REST API.
Detalizēti uzraudzības noteikumi
Iekļauj vai izslēdz konteinerus pēc etiķetes, nosaukuma vai reģistra, un izvēlies starp semver, regex vai digest salīdzināšanas stratēģijām.
Prometheus metrika
Eksportē konteineru un atjaunina metrikas uz /metrics, lai esošie Grafana steki varētu brīdināt par novecojušiem attēliem.
Neliels apjoms
Darbojas kā viens Node.js konteiners ar nelielu datu apjomu, piemērots mazām VPS instancēm līdzās ražošanas darba slodzēm.
Kāpēc izmantot WUD pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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