Izvietot KeeWeb ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda, tīmekļa paroles pārvaldnieks, pilnībā saderīgs ar KeePass datubāzēm.
Izvēlies KeeWeb VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar KeeWeb
KeeWeb ir bezmaksas, atvērtā koda paroļu pārvaldnieks, kas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā un ir pilnībā saderīgs ar KeePass (.kdbx) formātu. Tas ļauj tev atvērt un pārvaldīt savas esošās KeePass krātuves tieši no pārlūkprogrammas bez spraudņiem vai vietējā klienta — tava krātuve paliek tavā kontrolē tavā paša krātuvē.
KeeWeb pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka tu vari piekļūt savām parolēm no jebkuras ierīces ar pārlūkprogrammu, vienlaikus saglabājot pašu lietotni privātu un neatkarīgu no trešo pušu mākoņpakalpojumiem. Krātuves faili nekad netiek sūtīti uz nevienu serveri; tie tiek atvērti un atšifrēti klienta pusē tavā pārlūkprogrammā.
KeeWeb galvenās iespējas
KeePass saderība
Atver un rediģē jebkuru .kdbx failu, ko izveidojis KeePass, KeePassXC vai jebkura cita ar KeePass saderīga lietojumprogramma, bez konvertēšanas.
Klientpuses drošība
Visa seifa atšifrēšana notiek tavā pārlūkprogrammā — tava galvenā parole un seifa saturs nekad neatstāj tavu ierīci vai nesaskaras ar serveri.
Vairākas glabāšanas aizmugursistēmas
Ielādēt glabātuves no lokālajiem failiem, Dropbox, Google Drive, OneDrive vai jebkuras ar WebDAV saderīgas attālās krātuves.
Spraudņu atbalsts
Paplašini KeeWeb ar kopienas spraudņiem tēmām, pielāgotiem laukiem, OTP ģenerēšanai un papildu integrācijām.
Starpplatformu piekļuve
Piekļūsti savām parolēm no jebkuras ierīces ar modernu pārlūkprogrammu — nav nepieciešama vietējā instalācija galddatoros vai mobilajās ierīcēs.
Kāpēc izmantot KeeWeb pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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