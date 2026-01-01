MLflow izvietošana ar viena klikšķa instalāciju
Atvērtā koda platforma ML eksperimentu izsekošanai, modeļu pārvaldībai un LLM lietojumprogrammu uzraudzībai ražošanā.
Izvēlies MLflow VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MLflow
MLflow ir lielākā atvērtā koda AI inženierijas platforma ar vairāk nekā 60 miljoniem lejupielāžu mēnesī. Tā aptver pilnu mašīnmācīšanās dzīves ciklu: eksperimentu parametru un metrikas reģistrēšanu, palaišanas salīdzināšanu dažādās konfigurācijās, modeļu reģistrēšanu izvietošanai un to progresijas pārvaldību caur testēšanas un ražošanas vidēm. Dabiski atbalsta PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain un desmitiem citu ML ietvaru ar automātisko reģistrēšanu, tā ieviešanai nepieciešamas minimālas koda izmaiņas.
3. versija paplašina MLflow LLM ērā ar OpenTelemetry balstītu izkliedēto izsekošanu aģentiem un LLM izsaukumiem, sistemātisku novērtēšanu ar vairāk nekā 50 iebūvētiem vērtētājiem, uzvedņu reģistru ar pilnīgu izcelsmes izsekošanu un AI vārteju, kas novirza datplūsmu starp OpenAI, Anthropic un citiem pakalpojumu sniedzējiem ar ātruma ierobežošanu un izmaksu kontroli. Pašmitināšana saglabā visas izsekošanas pēdas, artefaktus un modeļu metadatus infrastruktūrā, ko tu kontrolē.
MLflow galvenās iespējas
Eksperimentu izsekošana
Reģistrējiet parametrus, metrikas, tagus un artefaktus katrai apmācības sesijai. Salīdziniet eksperimentus blakus, lai identificētu labāko modeļa konfigurāciju.
Modeļu reģistrs
Centralizēti pārvaldi ML modeļus testēšanas un ražošanas vidēs, izmantojot versiju vēsturi, apstiprināšanas darbplūsmas un komandas līmeņa piekļuves kontroli.
LLM un aģentu izsekošana
Iegūsti pilnīgas OpenTelemetry balstītas izsekošanas katra LLM izsaukuma un aģenta soļa. Atkļūdo latentumu, marķieru izmaksas un izvades kvalitāti ražošanas vidē.
LLM novērtējums
Veic sistemātiskus novērtējumus, izmantojot vairāk nekā 50 iebūvētus rādītājus un LLM vērtētājus. Izseko kvalitātes regresijām, pirms tās sasniedz ražošanas lietotājus.
Promptu reģistrs
Versijo, testē un izvieto uzvednes ar pilnīgu izcelsmes izsekošanu. Automātiski optimizē uzvednes, izmantojot vismodernākos algoritmus, lai uzlabotu uzdevumu veiktspēju.
AI vārteja
Novirzīt LLM pieprasījumus starp OpenAI, Anthropic un citiem pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot vienotu OpenAI saderīgu API ar ātruma ierobežošanu un izmaksu kontroli.
Kāpēc izmantot MLflow pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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