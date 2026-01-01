Izvietot Manyfold ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts digitālo līdzekļu pārvaldnieks, lai organizētu, atzīmētu un priekšskatītu tavu 3D drukas modeļu bibliotēku.
Izvēlies Manyfold VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Manyfold
Manyfold ir atvērtā koda digitālo līdzekļu pārvaldnieks, kas īpaši izstrādāts 3D drukas entuziastiem un veidotājiem, kuriem nepieciešams organizēt augošās STL, 3MF un citu modeļu failu kolekcijas. Atšķirībā no vispārīgiem failu pārvaldniekiem, Manyfold dabiski saprot 3D failus, ģenerējot sīktēlus un interaktīvus priekšskatījumus, izsekojot veidotājus un licences, kā arī grupējot saistītās daļas loģiskos modeļos ar tagiem, aprakstiem un pielāgotiem metadatiem.
Manyfold darbināšana uz tava VPS saglabā tūkstošiem maksas un bezmaksas modeļu, ko tu savāc no tādām vietnēm kā MakerWorld, Printables un Thingiverse, tavā pilnīgā kontrolē, ar federētu ActivityPub slāni, kas ļauj tev dalīties kolekcijās ar citiem veidotājiem, neatdodot savu bibliotēku slēgtam tirgum.
Manyfold galvenās iespējas
Interaktīvi 3D priekšskatījumi
Pagriez un pārbaudi STL, 3MF, OBJ un citus formātus tieši pārlūkprogrammā, nelejupielādējot vai neatverot griezēju.
Viedā marķēšana un metadati
Organizē modeļus ar hierarhiskām atzīmēm, autoriem, licencēm un pielāgotiem laukiem, lai tava bibliotēka saglabātu meklējamību, tai augot.
Daudzlietotāju kolekcijas
Kopīgo bibliotēkas ar ģimenes locekļiem vai kluba biedriem, izmantojot detalizētas lietotāja atļaujas un uz lomām balstītu piekļuves kontroli.
Federētā koplietošana
Seko citām Manyfold instancēm, izmantojot ActivityPub, lai atklātu un apmainītos ar modeļiem, neesot atkarīgam no centrālā tirgus.
OIDC vienotā pierakstīšanās
Pievieno Manyfold pie Authentik, Keycloak vai jebkura OIDC pakalpojumu sniedzēja, lai centralizētu autentifikāciju visā tavā pašu mitinātajā sistēmā.
Automātiska bibliotēkas skenēšana
Ievieto esošo modeļu mapes glabāšanas apjomā, un Manyfold tās importē, deduplicē un indeksē lidojumā.
Kāpēc izmantot Manyfold pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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