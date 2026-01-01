Ieviest Databag ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts federēts ziņojumapmaiņas rīks ar end-to-end šifrēšanu, audio/video zvaniem un uz tēmām balstītiem sarunu pavedieniem.
Izvēlies Databag VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Databag
Databag ir pašmitināta, federēta ziņojumapmaiņas platforma, kas nodrošina decentralizētu saziņu indivīdiem un mazām kopienām, nepastāvot atkarībai no korporatīvajiem serveriem vai blokķēdes infrastruktūras. Izmantojot publiskās un privātās atslēgas kriptogrāfiju identitātei, konti nav piesaistīti nevienam konkrētam hostinga domēnam — lietotāji dažādos Databag mezglos var brīvi sūtīt ziņas viens otram, līdzīgi kā darbojas e-pasta federācija.
Platforma atbalsta pilnībā šifrētas slēgtas tēmas, audio un video zvanus, mobilās push paziņojumus un uz tēmām balstītu ziņojumu organizēšanu. Pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka visas sarunas, zvanu vēsture un kontaktu dati pilnībā paliek tavā infrastruktūrā, ar neierobežotu kontu skaitu katrā mezglā un bez maksas par katru lietotāju — padarot to ideāli piemērotu ģimenēm, draugu grupām un mazām organizācijām, kas vēlas modernu ziņojumapmaiņu bez korporatīviem starpniekiem.
Databag galvenās iespējas
Federētā ziņapmaiņa
Konti dažādos Databag mezglos var sazināties tieši, izveidojot decentralizētu tīklu, kur neviens atsevišķs serveris nekontrolē visas sarunas.
No gala līdz galam šifrēšana
Aizzīmogotās tēmas izmanto klienta puses šifrēšanu, lai ziņojumu saturs būtu privāts pat no servera administratora, kurš mitina mezglu.
Audio un video zvanīšana
Iebūvētā zvanīšana novērš nepieciešamību pēc atsevišķa videokonferenču rīka kopienām, kas jau izmanto Databag ziņojumapmaiņai.
Uz tēmām balstīti pavedieni
Organizē sarunas pēc tēmas, nevis kontakta, atvieglojot diskusiju fokusēšanu un meklēšanu visā kopienā.
Neierobežoti konti
Katrs mezgls atbalsta tik daudz kontu, cik nepieciešams, bez papildu maksas, padarot to ekonomiski izdevīgu, lai nodrošinātu ziņojumapmaiņu visai mājsaimniecībai vai organizācijai.
Kāpēc izmantot Databag pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.