Uzstādīt Hister ar vienu klikšķi.
Personīgā meklētājprogramma, kas darbojas lokāli un pilnteksta indeksē tavu pārlūkprogrammas vēsturi un zināšanu bāzi.
Izvēlies Hister VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hister
Hister ir atvērtā koda meklētājprogramma, kas automātiski pilnteksta indeksē tavas apmeklētās vietnes, pārvēršot tavu pārlūkprogrammas vēsturi par privātu, meklējamu zināšanu bāzi. Tā vietā, lai ritinātu hronoloģisku vēstures sarakstu vai paļautos uz attāliem meklētājprogrammu pakalpojumiem, kas profilē katru vaicājumu, Hister ļauj tev atrast jebkuru lapu, ko jau esi lasījis, izmantojot tās saturu, nevis tikai tās virsrakstu vai URL.
Pašmitināts Hister saglabā tavus pārlūkošanas datus, indeksēto saturu un meklēšanas vaicājumus pilnībā tavā VPS. Tā pati instance var pārmeklēt papildu vietnes, indeksēt lokālos failus, atklāt MCP galapunktu AI aģentiem un apkalpot vairākus lietotājus — tas viss, nesūtot nevienu vaicājumu trešās puses pakalpojumam.
Hister galvenās iespējas
Pilna teksta vēstures indekss
Automātiski indeksē apmeklēto lapu faktisko saturu, lai tu varētu meklēt pēc rakstītā, nevis tikai pēc URL vai virsraksta.
Jaudīga vaicājumu valoda
Filtrēt pēc domēna, datumu diapazona, valodas, tagiem un pilna teksta izteiksmēm, izmantojot īpašu vaicājumu sintaksi, kas izstrādāta precizitātei.
Vietējā failu indeksēšana
Norādi Histeram direktorijas tavā VPS, lai indeksētu piezīmes, dokumentus un zināšanu bāzes līdzās tavai pārlūkošanas vēsturei.
Iebūvēta rāpuļprogramma
Paplašini indeksu, pārmeklējot ārējās vietnes, izmantojot tradicionālu HTTP rāpuļprogrammu vai bezgalvas pārlūkprogrammu JavaScript intensīvām lapām.
Daudzlietotāju atbalsts
Hostē koplietojamu instanci komandai vai vietējai kopienai ar katram lietotājam paredzētiem indeksiem un uz OAuth balstītu autentifikāciju.
AI un MCP integrācija
Iespējot papildu semantisko meklēšanu un atklāt rezultātus AI aģentiem, izmantojot modeļa konteksta protokola galapunktu.
Kāpēc izmantot Hister pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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