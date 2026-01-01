Izvietot SeaweedFS ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas izkliedēta failu sistēma ar S3 API saderību miljardiem failu glabāšanai un apkalpošanai lielā apjomā.
Izvēlies SeaweedFS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SeaweedFS
SeaweedFS ir atvērtā koda izplatīta failu sistēma ar vairāk nekā 24 000 GitHub zvaigznēm, kas optimizēta efektīvai liela skaita failu glabāšanai un izgūšanai. Ar iebūvētu S3 saderīgu API tā kalpo kā tieša Amazon S3 aizstājēja pašu uzturētās vidēs — jebkurš rīks vai SDK, kas izveidots S3, darbojas ar SeaweedFS bez koda izmaiņām.
Pašuzturēta objektu krātuve tavā VPS novērš mākoņpakalpojumu sniedzēju izmaksas par katru pieprasījumu un par katru GB, vienlaikus saglabājot datus tavā pilnīgā kontrolē. SeaweedFS apstrādā visu, sākot no maziem lietotāju augšupielādētiem attēliem līdz lieliem video failiem un rezerves kopiju arhīviem, ar replikāciju un dzēšanas kodēšanu, kas pieejama datu aizsardzībai.
SeaweedFS galvenās iespējas
S3 API saderība
Jebkura lietojumprogramma vai rīks, kas izveidots Amazon S3, savienojas ar SeaweedFS bez izmaiņām, nodrošinot tūlītēju integrāciju ar esošajām darbplūsmām.
Efektīva mazu failu apstrāde
Optimizēta datu glabāšanas sistēma efektīvi apstrādā miljardiem mazu failu — tā ir bieža vājība tradicionālajām failu sistēmām un vispārējas nozīmes datu glabāšanas aizmugursistēmām.
Datu replikācija
Automātiska replikācija starp apjoma serveriem nodrošina dublēšanu, lai dati paliktu pieejami pat tad, ja atsevišķi datu glabāšanas mezgli sabojājas.
Dzēšanas kodēšana
Samazina krātuves pieskaitāmās izmaksas salīdzinājumā ar pilnu replikāciju, vienlaikus saglabājot datu integritāti siltā un aukstā krātuves līmeņiem.
FUSE pieslēgšanas atbalsts
Pievieno SeaweedFS kā vietējo failu sistēmu Linux resursdatoros, ļaujot lietojumprogrammām, kas sagaida standarta POSIX failu piekļuvi, tieši lasīt un rakstīt.
Kāpēc izmantot SeaweedFS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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