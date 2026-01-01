Atvērtā koda GPS izsekošanas platforma, kas atbalsta vairāk nekā 200 protokolus reāllaika autoparka un aktīvu uzraudzībai.
Izvēlies Traccar VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Traccar
Traccar ir visaptveroša atvērtā koda GPS izsekošanas sistēma, kas atbalsta vairāk nekā 200 sakaru protokolus un darbojas ar gandrīz jebkuru tirgū pieejamo GPS ierīci. Visu izmēru organizācijas izmanto Traccar, lai reāllaikā uzraudzītu transportlīdzekļus, aktīvus un personālu, izmantojot intuitīvu tīmekļa saskarni, kas piedāvā interaktīvas kartes, ģeožogu zonas, ātruma brīdinājumus un detalizētus braucienu pārskatus.
Pašmitināšana Traccar savā VPS novērš atkārtotas licences maksas par katru ierīci, ko iekasē komerciālās platformas, un saglabā sensitīvus atrašanās vietas datus pilnībā tavā kontrolē. Šī veidne izvieto Traccar ar PostgreSQL datubāzi uzticamai, ilgtermiņa izsekošanas vēstures, maršrutu un analītikas glabāšanai.
Traccar galvenās iespējas
200+ ierīču protokoli
Savieno praktiski jebkuru GPS izsekotāju, OBD adapteri vai viedtālruņa lietotni ar iebūvētu atbalstu vairāk nekā 200 komunikācijas protokoliem.
Reāllaika kartes izsekošana
Uzraugi ierīču pozīcijas reāllaikā interaktīvajā OpenStreetMap vai Google Maps kartē ar automātiskiem atjauninājumiem un maršruta vizualizāciju.
Ģeofencing un brīdinājumi
Definē ģeožogu zonas un saņem tūlītējus paziņojumus par iebraukšanu, izbraukšanu, ātruma pārkāpumiem un kustības notikumiem.
Flotes atskaites
Ģenerē visaptverošus pārskatus par braucieniem, pieturām, attālumu, degvielas patēriņu un vadītāja uzvedības analīzi.
Daudzlietotāju piekļuve
Izveido lietotāju kontus ar atļaujām balstītu ierīču koplietošanu komandām, nodaļām vai klientiem.
REST API integrācija
Integrē izsekošanas datus ar ārējām sistēmām un informācijas paneļiem, izmantojot labi dokumentētu REST API.
Kāpēc izmantot Traccar pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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