Uzstādīt Checkcle ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda reāllaika uzraudzības platforma darbības laika, infrastruktūras un SSL uzraudzībai ar publiskām statusa lapām.
Izvēlies Checkcle VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Checkcle
Checkcle ir pilna spektra uzraudzības platforma, kas nodrošina DevOps komandām un sistēmu administratoriem vienotu pārskatāmību par mājaslapām, API, serveriem un SSL sertifikātiem no viena pašu mitināta informācijas paneļa. Tā uzrauga HTTP, TCP, DNS un ping galapunktus kopā ar Linux un Windows serveru metriku — CPU, RAM, disku un tīklu — visu reāllaikā.
Atšķirībā no SaaS uzraudzības rīkiem, kas iekasē maksu par monitoru vai lietotāju, Checkcle pašmitināšana uz tava paša VPS nozīmē neierobežotu monitoru skaitu, pilnīgu datu īpašumtiesības un nekādas atkārtotas maksas. Publiskās statusa lapas un daudzkanālu brīdinājumi, izmantojot Telegram, Slack, Discord, e-pastu un Matrix, informē tavu komandu un lietotājus, kad notiek incidenti.
Checkcle galvenās iespējas
Darbības laika uzraudzība
Uzraudzīt HTTP, TCP, DNS un ping galapunktus ar konfigurējamiem intervāliem, reakcijas laika uzskaiti un tūlītējiem brīdinājumiem par dīkstāvi.
Servera infrastruktūras metrikas
Uzraugi CPU, RAM, diska un tīkla lietojumu Linux un Windows serveros, izmantojot vieglu viena koda aģenta instalāciju.
SSL un domēna izsekošana
Uzraugi SSL sertifikāta derīguma termiņa beigas un domēna statusu, lai novērstu neparedzētus pārtraukumus novecojušu vai nepareizi konfigurētu sertifikātu dēļ.
Publiskās statusa lapas
Kopīgo reāllaika darbības statusu ar lietotājiem un ieinteresētajām personām, izmantojot pielāgojamas publiskās statusa lapas.
Daudzkanālu brīdināšana
Sūtīt incidentu paziņojumus uz Telegram, Slack, Discord, e-pastu un Matrix ar pielāgojamām brīdinājumu veidnēm.
Kāpēc izmantot Checkcle pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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