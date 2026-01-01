Izvietot Logseq ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta, uz privātumu orientēta zināšanu bāze un izklāsta rīks, kas tiek pasniegta kā ātra statiska tīmekļa lietotne, ar piezīmēm, kas glabājas tavā pārlūkprogrammas kontrolētā lokālajā mapē.
Izvēlies Logseq VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Logseq
Logseq ir uz privātumu vērsta atvērtā koda zināšanu pārvaldības un izklāsta platforma — uz blokiem balstītas piezīmes, divvirzienu saites, ikdienas žurnāli, grafiska stila piezīmju attiecības un vaicājama zināšanu bāze, kas visas ir rakstītas Markdown vai Org-mode failos diskā. Logseq tīmekļa lietotne ir statiska SPA, kas pilnībā darbojas tavā pārlūkprogrammā; šī veidne to pašmitina, lai JavaScript, kas nodrošina tavas piezīmes, nāk no infrastruktūras, ko tu kontrolē, nevis no trešās puses.
Piezīmes tiek glabātas lokāli tavā pārlūkprogrammā, izmantojot failu sistēmas piekļuves API, kas nozīmē, ka dati nekad nesaskaras ar serveri, kas mitina SPA — ideāli piemērots "Es uzticos savam CDN" darbplūsmām, kur lietotājs vēlas Logseq lietotāja interfeisu (UI), bet nevēlas būt atkarīgs no logseq.com vai jebkura mākoņsinhronizācijas pakalpojumu sniedzēja. Savieno izvietošanu ar Logseq darbvirsmas lietotni, git sinhronizāciju vai iCloud/OneDrive mapju sinhronizāciju, lai nodrošinātu piekļuvi tiem pašiem piezīmju failiem dažādās ierīcēs.
Logseq galvenās iespējas
Bloku izklāsta veidotājs
Katra rindiņa ir velkams bloks ar divvirzienu saitēm, iegultajiem elementiem un atsaucēm — ideāli piemērots nelineāriem domātājiem un PKM darbplūsmām.
Markdown un Org-mode
Piezīmes ir vienkārši Markdown vai Org-mode faili, kas saglabāti diskā, lai tie paliktu rediģējami jebkurā teksta redaktorā un pārdzīvotu jebkuru nākotnes Logseq darbības beigas.
Ikdienas dienasgrāmata
Dienas piezīmju lapas veido apziņas plūsmas žurnālu, kas laika gaitā atklāj likumsakarības un bez piepūles saistās ar tematiskiem lapām.
Grafika skats
Vizualizē piezīmju attiecības kā interaktīvu grafiku, atvieglojot slēpto savienojumu atklāšanu augošā zināšanu bāzē.
Vaicājumi un veidnes
Palaid Datalog vaicājumus pret savu zināšanu bāzi un izveido atkārtoti izmantojamas veidnes sanāksmju piezīmēm, grāmatām, projektiem un atkārtotām darbplūsmām.
Privātums – prioritāte
Tīmekļa lietotne darbojas pilnībā klienta pusē; piezīmes atrodas pārlūkprogrammas kontrolētā lokālajā mapē un nekad neatstāj tavu ierīci, ja vien tu neizvēlies git sinhronizāciju vai citu sinhronizācijas slāni.
Kāpēc izmantot Logseq pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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