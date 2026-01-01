Izvietot Pelican Panel ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Mūsdienīgs atvērtā koda spēļu serveru pārvaldības panelis un Pterodactyl pēctecis, veidots ātrai izvietošanai un intuitīvai administrēšanai.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pelican Panel
Pelican Panel ir kopienas virzīts Pterodactyl atzars un modernizācija, pārrakstīts uz jaunākās Laravel un Filament platformas, lai nodrošinātu ātrāku administrēšanas pieredzi, iebūvētu tīmekļa instalētāju un spraudņu sistēmu paneļa paplašināšanai, neatdalot koda bāzi. Katrs spēļu serveris tiek nodrošināts savā izolētā Docker konteinerī, izmantojot pavadošo Wings dēmonu, saglabājot resursus ierobežotus un resursdatoru drošu.
Pelican pašhostēšana novērš pārvaldītā spēļu hostinga maksu par serveri un dod operatoriem pilnīgu kontroli pār zīmolu, autentifikāciju, eggs un datubāzes krātuvi. Šī izvietošana piegādā paneli kopā ar MariaDB un Redis — Wings ir jāinstalē atsevišķi katrā mezglā, kas darbina spēļu serverus.
Pelican Panel galvenās iespējas
Sākotnējais tiešsaistes instalētājs
Pārlūkprogrammas vadītais instalētājs palīdz veikt datubāzes iestatīšanu un administratora izveidi pirmās apmeklējuma reizes laikā — nav nepieciešama piekļuve čaulai.
Docker servera izolācija
Spēļu serveri darbojas atsevišķos konteineros, ko pārvalda Wings dēmons, novēršot resursu konkurenci un ierobežojot ietekmes rādiusu, ja serveris tiek kompromitēts.
Plugin sistēma
Vietējais spraudņu ielādētājs ļauj administratoriem instalēt Composer un Yarn pakotnes tieši no paneļa, lai paplašinātu funkcionalitāti, neatzarojot avota kodu.
Moderna Filament UI
Pārveidota administratora saskarne, balstīta uz Filament, nodrošina ātrāku lapu ielādi, reāllaika konsoles izvadi un tīrāku darba plūsmu nekā vecā Pterodactyl paneļi.
Pterodactyl saderīgs
Importē esošās Pterodactyl olas un mezglu konfigurācijas, lai operatori varētu migrēt uz Pelican, neatkārtoti izveidojot savu spēļu serveru bibliotēku no nulles.
OAuth un SSO
Atbalsta ārējos autentifikācijas pakalpojumu sniedzējus un divu faktoru autentifikāciju, ļaujot komandām centralizēt piekļuves kontroli visos infrastruktūras rīkos.
Kāpēc izmantot Pelican Panel pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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