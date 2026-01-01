Instalē MediaGo ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts video uztvērējs un lejupielādētājs, kas iegūst M3U8, HLS, YouTube, Bilibili un 1000+ citas vietnes.
Izvēlies MediaGo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MediaGo
MediaGo ir atvērtā koda video lejupielādētājs, kas apvieno pārlūkprogrammas UI ar pārbaudītiem dzinējiem, piemēram, yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE un BBDown. Tas atrod un saglabā straumes no M3U8 un HLS atskaņošanas sarakstiem, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit un vairāk nekā tūkstoš citām atbalstītām vietnēm, pēc tam konvertē rezultātu jebkurā formātā vai kvalitātē bez atsevišķa ffmpeg soļa.
MediaGo palaišana savā VPS nozīmē, ka lejupielādes notiek ātrā, vienmēr ieslēgtā serverī, nevis tavā klēpjdatorā, un faili paliek tavā kontrolētajā krātuvē. Pievienots pārlūkprogrammas paplašinājums un HTTP API ļauj tev nosūtīt saites no jebkuras ierīces uz to pašu rindu, ar uzdevumu pārvaldību, progresu un vēsturi, kas ir pieejama caur tīru tīmekļa vadības paneli.
MediaGo galvenās iespējas
M3U8 un HLS sniferis
Atklāj un lejupielādē segmentētas straumes no jebkuras tīmekļa lapas, tostarp DRM-brīvus tiešraides ierakstus un pēc pieprasījuma atskaņošanas sarakstus.
yt-dlp dzinējs
Iekļautais yt-dlp atbalsts lejupielādē videoklipus no YouTube, Twitter, Instagram, Reddit un vairāk nekā tūkstoš citām atbalstītajām vietnēm uzreiz.
Bilibili lejupielādētājs
Vietējā BBDown integrācija iegūst Bilibili videoklipus, danmaku, subtitrus un augstas kvalitātes audio celiņus, kas nav pieejami lielākajai daļai vispārīgo lejupielādētāju.
Pārlūkprogrammas paplašinājums
Chrome un Firefox paplašinājums Companion atrod videoklipus jebkurā lapā un pievieno tos rindai tavā serverī ar vienu klikšķi.
Lietotnes formāta konvertēšana
Pārveido pabeigtās lejupielādes citos formātos vai kvalitātēs ar komplektā iekļauto ffmpeg cauruļvadu, neatstājot vadības paneli.
HTTP API un automatizācija
Pilns REST API ļauj skriptiem, AI asistentiem un trešo pušu rīkiem izveidot uzdevumus, vaicāt progresu un pārvaldīt lejupielādes rindu.
Kāpēc izmantot MediaGo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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