Instalēt Mathesar ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda izklājlapas stila saskarne PostgreSQL datu bāzu izpētei un rediģēšanai, nerakstot SQL.
Izvēlies Mathesar VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mathesar
Mathesar ir atvērtā koda tīmekļa lietojumprogramma, kas nodrošina izklājlapas stila saskarni jebkurai PostgreSQL datubāzei. Tā vietā, lai aizstātu tavu datubāzi, tā tieši savienojas, izmantojot vietējās PostgreSQL lomas un atļaujas, lai katrs lietotājs redzētu tieši tos datus, kuriem viņam ir atļauts piekļūt — bez nepieciešamības pēc atsevišķa identitātes slāņa.
Mathesar pašmitināšana uztur tavus datus tavā kontrolē, vienlaikus dodot netehniskiem komandas dalībniekiem iespēju vaicāt, filtrēt un rediģēt ierakstus, izmantojot pazīstamu režģa saskarni. Izstrādātāji saglabā pilnu piekļuvi pamatā esošajai Postgres shēmai, kas nozīmē, ka Mathesar darbojas kopā ar taviem esošajiem rīkiem, nevis tos aizstāj.
Mathesar galvenās iespējas
Izklājlapas stila rediģēšana
Pārlūko, filtrē, kārto un rediģē rindas jebkurā tabulā, izmantojot pazīstamu režģi — nav nepieciešams SQL vai datubāzes klients.
Vizuālais vaicājumu konstruktors
Veido vaicājumus ar savienojumiem, apkopojumiem un filtriem, izmantojot norādi-un-klikšķini saskarni, kas sinhronizējas ar tavu Postgres shēmu.
Vietējā piekļuves kontrole
Mathesar izmanto reālas PostgreSQL lomas un atļaujas, tāpēc tas, ko lietotāji var redzēt un rediģēt, vienmēr tiek regulēts ar tavas datubāzes drošības noteikumiem.
CSV imports un eksports
Augšupielādē CSV vai TSV failus tieši tabulās, vai eksportē jebkuru skatu uz izklājlapu bezsaistes analīzei.
Koplietojamas datu veidlapas
Izveido vienkāršas ievades veidlapas, kas ļauj sadarbības partneriem pievienot rindas tabulai, neatklājot pilnu datubāzes saskarni.
Kāpēc izmantot Mathesar pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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