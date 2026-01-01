Izvietot Snac2 ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistisks viena lietotāja ActivityPub serveris, kas rakstīts pārnēsājamā C valodā, lai pievienotos Fediverse ar niecīgu resursu patēriņu.
Izvēlies Snac2 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Snac2
Snac2 ir minimālistiska ActivityPub instance, kas rakstīta portatīvā C valodā bez datubāzes atkarībām — visi dati tiek glabāti kā vienkārši faili diskā. Paredzēta privātpersonām un mazām instancēm, tā federējas ar Mastodon, Pleroma, Pixelfed un plašāko Fediverse, ērti darbojoties uz mazām VPS instancēm vai vienplates datoriem.
Pašmitināšana Snac2 dod tev personīgu identitāti Fediverse, nebalstoties uz trešo pušu instancēm, kas var tikt slēgtas, defederētas vai mainīt politiku. Vienas binārās arhitektūra, datubāzes trūkums un ar Mastodon saderīga API padara Snac2 par vienu no vieglākajiem un vieglāk uzturamiem veidiem, kā piedalīties decentralizētajos sociālajos medijos.
Snac2 galvenās iespējas
Nav nepieciešama datubāze
Visas ziņas, sekotāji un konfigurācija atrodas kā vienkārši faili diskā — nav jāinstalē, jāpielāgo vai atsevišķi jādublē MySQL vai PostgreSQL.
Mastodon API saderība
Izmanto esošos Mastodon mobilos un datora klientus, lai publicētu, pārlūkotu laika joslas un pārvaldītu paziņojumus, neapgūstot jaunus rīkus.
ActivityPub federācija
Seko un mijiedarbojies ar lietotājiem Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma un jebkurā citā ActivityPub saderīgā serverī Fediversā.
Mazs resursu patēriņš
Rakstīts portatīvajā C valodā kā viens statiski draudzīgs binārais fails, Snac2 darbojas ar dažiem megabaitiem RAM un dīkstāvē patērē gandrīz nulles CPU resursus.
Daudzlietotāju atbalsts
Mitināt vairāk nekā vienu kontu vienā instancē no komandrindas, noderīgi ģimenēm vai mazām kopienām, koplietojot vienu VPS.
Privātums – prioritāte
Bez izsekošanas, bez analīzes, bez trešo pušu skriptiem — tava laika josla paliek tavā VPS un tavs sekotāju saraksts nekad neatstāj tavu disku.
Kāpēc izmantot Snac2 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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