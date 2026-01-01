Izvietot TeslaMate ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts datu reģistrētājs tavai Tesla, kas ieraksta katru braucienu, uzlādi un ceļojuma statistiku ar skaistiem Grafana informācijas paneļiem.
Izvēlies TeslaMate VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TeslaMate
TeslaMate ir atvērtā koda datu reģistrētājs Tesla īpašniekiem, kas savienojas ar Tesla API, nepārtraukti aptaujā jūsu automašīnas telemetriju un saglabā katru braucienu, uzlādi, programmatūras atjauninājumu un dīkstāves notikumu PostgreSQL datu bāzē. Izveidots ap tīru Phoenix tīmekļa lietotni un īpašu Grafana instanci ar divpadsmit iepriekš izveidotiem informācijas paneļiem, tas sniedz jums vēsturisku ieskatu par efektivitāti, akumulatora nolietojumu, uzlādes izmaksām un braukšanas paradumiem, ko Tesla lietotne neatklāj.
Pašmitināšana TeslaMate uz tava VPS saglabā katru nobraukto kilometru privātu — neviens trešās puses analītikas pakalpojums neapstrādā tavu braucienu atrašanās vietas, uzlādes vēsturi vai pamošanās modeļus. Komplektā iekļautais PostgreSQL, Grafana un MQTT brokeris pilnībā darbojas uz tava VPS, un tu piesakies TeslaMate vienreiz ar savu Tesla kontu, lai sāktu vākt datus.
TeslaMate galvenās iespējas
Braukšanas un uzlādes reģistrēšana
Nepārtraukta aptauja fiksē katru braucienu, uzlādes sesiju, programmatūras atjauninājumu un stāvēšanas notikumu ar precīziem sākuma un beigu laika zīmogiem un atrašanās vietām.
Iepriekš izveidoti Grafana informācijas paneļi
Divpadsmit paneļi vizualizē efektivitāti, nobraukumu, uzlādes izmaksas, riepu nodilumu un akumulatora nolietojumu jau gatavi lietošanai — nav nepieciešama Grafana iestatīšana.
Ceļš un adreses izšķiršana
Reversā ģeokodēšana pārvērš neapstrādātas GPS koordinātas nosauktās adresēs, lai braucienu vēsture parādītu tev faktiskos vietu nosaukumus, nevis koordinātas.
Akumulatora veselības uzraudzība
Ilgtermiņa akumulatora nolietojuma grafiki un prognozētais jaudas zudums palīdz tev pieņemt apzinātus lēmumus par nomaiņu vai garantijas prasībām.
Uzlādes izmaksu pārskati
Konfigurē tarifus pēc atrašanās vietas, lai aprēķinātu precīzas uzlādes izmaksas par sesiju, mēneša rēķinu aplēses un ietaupījumus salīdzinājumā ar benzīnu.
MQTT integrācija
Automašīnas tiešraides statuss, kas publicēts, izmantojot MQTT, integrējas ar Home Assistant, openHAB vai jebkuru mājas automatizācijas platformu, kas atbalsta MQTT.
Kāpēc izmantot TeslaMate pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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