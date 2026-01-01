Izvietot Gokapi ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Viegls, pašmitināts failu koplietošanas serveris ar saitēm ar derīguma termiņu, paroles aizsardzību un izvēles S3 aizmugursistēmu.
Izvēlies Gokapi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gokapi
Gokapi ir atvērtā koda pašu mitināts failu koplietošanas serveris, veidots pēc tagad pārtrauktā Firefox Send parauga. Tas ļauj tev augšupielādēt failus, izmantojot tīmekļa UI, un izsniegt īsas, ar derīguma termiņu lejupielādes saites — ideāli piemērots vienreizējai koplietošanai, ja saņēmējam nav konta tavā platformā. Glabāšana var būt lokālajā diskā vai jebkurā ar S3 saderīgā datu krātuvē, un katra saite atbalsta konfigurējamu derīguma termiņu, lejupielādes ierobežojumus un izvēles paroles.
Pašmitinot Gokapi savā VPS, koplietoto saturu un saņēmēju piekļuves žurnālus saglabā tavā infrastruktūrā, nevis SaaS augšupielādes pakalpojumā. Viens Go binārais fails nodrošina minimālu resursu patēriņu, un atšķirībā no publiskajām failu koplietošanas platformām nav reklamētu ļaunprātīgas izmantošanas kanālu — tikai tie cilvēki, kuriem tu nosūti saiti, var redzēt, ko tu augšupielādēji.
Gokapi galvenās iespējas
Koplietošanas saites ar beigu termiņu
Katrs augšupielādētais fails iegūst īsu URL ar konfigurējamu derīguma termiņu pēc laika vai lejupielāžu skaita, lai saites pārstātu darboties pēc tam, kad saņēmējs tās ir lejupielādējis.
Ar paroli aizsargātas saites
Pēc izvēles aizsargā lejupielādes ar katrai saitei paredzētu paroli, lai pat noplūdušas URL adreses nevarētu atvērt bez slepenās atslēgas.
Vietējā vai S3 krātuve
Saglabā failus lokālajā diskā vai norādi Gokapi uz jebkuru ar S3 saderīgu datu glabātuvi (AWS, Backblaze, MinIO) elastīgai, noturīgai glabāšanai.
End-to-end šifrēšana
Izvēles klienta puses šifrēšana nodrošina, ka serveris nekad neredz nešifrētu tekstu augšupielādēm, kas kopīgotas, izmantojot vienreizlietojamas pilnībā šifrētas saites.
Daudzlietotāju konti
Izveido atsevišķus lietotāju kontus, lai vairāki darbinieki vai ģimenes locekļi dalītos ar vienu instanci ar izolētām augšupielādes vēsturēm.
API un CLI
Augšupielādēt programmatiski, izmantojot REST API vai oficiālo CLI, lai piegādātu būvējuma artefaktus, žurnālu pakotnes un automatizācijas izvades.
Kāpēc izmantot Gokapi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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