Izvietot Keila ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda jaunumu vēstuļu un e-pasta mārketinga platforma, kas izveidota kā pašmitināta alternatīva Mailchimp, Brevo un Sendinblue.
Izvēlies Keila VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Keila
Keila ir atvērtā koda jaunumu vēstuļu un e-pasta mārketinga platforma, kas ļauj tev paplašināt, segmentēt un sasniegt savu abonentu sarakstu, neatkarīgi no Mailchimp, Brevo vai citiem komerciāliem SaaS pakalpojumiem. Izstrādāta Elixir un Phoenix, lai nodrošinātu augstu piegādājamību un vienlaicīgu caurlaidspēju, tā nodrošina tīru vilkšanas un nomešanas redaktoru, automatizētas kampaņas, A/B testēšanu, abonentu segmentēšanu un dubultās piekrišanas apstiprināšanas plūsmas — visu nodrošina tavs SMTP pakalpojumu sniedzējs, lai tu saglabātu pilnīgu kontroli pār sūtīšanas reputāciju un kontaktu datiem.
Pašmitināšana Keila platformai uz tava VPS nodrošina jaunumu vēstulēm, neatkarīgiem izdevējiem un mazajiem uzņēmumiem neierobežotu abonentu skaitu un neierobežotu sūtījumu skaitu bez maksas par katru kontaktu, kas sāpīgi pieaug pēc dažiem tūkstošiem lasītāju. Pievieno jebkuru SMTP pakalpojumu sniedzēju — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, savu postfix — un pārvaldi katru abonenta attiecību.
Keila galvenās iespējas
Velciet un nometiet redaktoru
Vizuālais biļetena redaktors ar atkārtoti izmantojamiem blokiem, attēlu augšupielādi un tiešraides priekšskatījumu padara kampaņu veidošanu pieejamu neizstrādātājiem.
Abonentu segmentācija
Definē segmentus, pamatojoties uz abonementu tagiem, pielāgotajiem laukiem vai aktivitātes modeļiem, pēc tam sūti mērķētas kampaņas konkrētām auditorijas daļām.
Dubultās piekrišanas apstiprinājums
Iebūvētā apstiprināšanas plūsma pēc noklusējuma nodrošina dubultu piekrišanu, aizsargājot sūtītāja reputāciju un nodrošinot CAN-SPAM un VDAR prasību ievērošanu.
Ņem savu SMTP
Pievieno jebkuru SMTP pakalpojumu sniedzēju — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES vai savu postfix — un pārvaldi piegādājamību un sūtītāja reputāciju.
Atvēršanas un klikšķu analītika
Katras kampaņas atvēršanas un klikšķu izsekošana ar atteikšanās rādītājiem un atgriešanās ziņojumiem palīdz laika gaitā uzlabot tēmas rindiņas un saturu.
API un webhooks
Pilna REST API un webhook integrācija ļauj tev automātiski sinhronizēt abonentus no ārējām CRM sistēmām, e-komercijas vai reģistrācijas veidlapām.
Kāpēc izmantot Keila pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.