Instalēt Firefox ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts Firefox pārlūks, kas pieejams no jebkuras ierīces, izmantojot tīmekļa saskarni, ar pastāvīgām grāmatzīmēm, paplašinājumiem un iestatījumiem.
Izvēlies Firefox VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Firefox
Firefox Docker vidē darbina pilnvērtīgu pārlūkprogrammu tavā VPS un straumē to uz jebkuru modernu pārlūkprogrammu, izmantojot tīmekļa lietotāja saskarni. Tas nodrošina tev izolētu pārlūkošanas vidi, kas aizsargā tavas lokālās ierīces, maskē tavu mājas IP adresi un ļauj uzturēt konsekventu pārlūkošanas profilu — ar grāmatzīmēm, parolēm un paplašinājumiem — kas ir pieejams no jebkuras vietas pasaulē.
Firefox pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka tavas pārlūkošanas sesijas nekad netiek apstrādātas, izmantojot komerciālu attālās darbvirsmas pakalpojumu, tādējādi nodrošinot drošības pētniekiem, lietotājiem, kuri rūpējas par privātumu, un attālām komandām privātu, vienmēr pieejamu pārlūkprogrammu viņu pašu kontrolē.
Firefox galvenās iespējas
Izolēta pārlūkošanas vide
Pārlūko no VPS IP, nevis no tava lokālā savienojuma, aizsargājot tavu lokālo sistēmu no tīmekļa draudiem un maskējot tavu mājas adresi.
Pastāvīgs profils
Grāmatzīmes, vēsture, paroles un instalētie paplašinājumi saglabājas pēc konteinera restartēšanas, nodrošinot tev konsekventu pārlūkprogrammas pieredzi katru reizi.
Piekļuve no jebkuras ierīces
Atver savu pārlūkprogrammas sesiju jebkurā modernā pārlūkprogrammā — nav nepieciešama programmatūras instalēšana vai VNC klients piekļūstošajā ierīcē.
Paplašinājumu atbalsts
Instalē jebkuru Firefox papildinājumu, tostarp reklāmu bloķētājus, paroļu pārvaldniekus un privātuma rīkus, tieši tāpat, kā tu to darītu vietējā Firefox instalācijā.
Audio straumēšana
Tīmekļa audio ir iespējots pēc noklusējuma, lai tu varētu atskaņot multividi, skatīties video un izmantot tīmekļa balss lietojumprogrammas, izmantojot attālo sesiju.
Kāpēc izmantot Firefox pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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