Instalē SearXNG ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Privātumu cienošs metameklētājprogramma, kas apkopo rezultātus no desmitiem avotu, neuzglabājot vaicājumus vai izsekojot lietotājus.
Izvēlies SearXNG VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SearXNG
SearXNG ir uz privātumu orientēta metameklētājprogramma, kas vienlaikus vaicā Google, Bing, DuckDuckGo un desmitiem citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju, atgriežot apkopotus rezultātus, neveidojot lietotāja profilu un neuzglabājot meklēšanas vēsturi. Atšķirībā no komerciālajām meklētājprogrammām, kas monetizē vaicājumus, veidojot profilus un mērķējot reklāmas, SearXNG nodrošina nefiltrētu piekļuvi tīmekļa informācijai.
Pašmitināšana nozīmē, ka tavi meklējumi iet caur infrastruktūru, ko tu kontrolē, nevis caur publiskām instancēm, ko pārvalda nezināmas puses. Tu izlem, kuri meklēšanas pakalpojumu sniedzēji tiek iekļauti, kā rezultāti tiek filtrēti un kas var piekļūt tavai instancei — nepaļaujoties uz kopīgiem kopienas serveriem, kuriem var rasties dīkstāves vai ātruma ierobežojumi.
SearXNG galvenās iespējas
Nav vaicājumu reģistrēšanas
Meklējumi nekad netiek saglabāti vai saistīti ar tavu identitāti, novēršot profilēšanu un uzvedības izsekošanu, kas raksturīga komerciālajām meklētājprogrammām.
Daudzavotu apvienošana
Vienlaicīgi veic vaicājumus desmitiem meklētājprogrammu, samazinot rezultātu neobjektivitāti un nodrošinot plašāku pārklājumu nekā jebkurš atsevišķs pakalpojumu sniedzējs.
Konfigurējami dzinēji
Izvēlies tieši, kurus meklēšanas pakalpojumu sniedzējus iekļaut vai izslēgt, pielāgojot rezultātu sajaukumu savām pētniecības vajadzībām un privātuma preferencēm.
Kategoriju meklēšana
Īpašas meklēšanas kategorijas tīmeklim, attēliem, video, ziņām un specializētiem avotiem nodrošina, ka rezultāti ir atbilstoši nepieciešamajam satura veidam.
Bez sīkdatnēm vai izsekošanas
Darbojas bez sīkdatnēm vai izsekošanas skriptiem, padarot to piemērotu privātuma jutīgiem pētījumiem un lietošanai ierobežotā vidē.
Kāpēc izmantot SearXNG pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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