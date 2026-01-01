Izvietot Typesense ar viena klikšķa instalāciju.
Ātra atvērtā koda meklētājprogramma ar drukas kļūdu toleranci, facetēšanu un tūlītējiem rezultātiem kā alternatīva Elasticsearch un Algolia.
Izvēlies Typesense VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Typesense
Typesense ir moderna, izstrādātājiem draudzīga meklētājprogramma, kas veidota ātrumam un vienkāršībai. Tā nodrošina meklēšanas rezultātus, kas ir mazāki par milisekundi, ar iebūvētu drukas kļūdu toleranci, inteliģentu ranžēšanu, fasetētu filtrēšanu un ģeogrāfisko meklēšanu — bez Elasticsearch darbības sarežģītības.
Pašmitināšana Typesense uz VPS nodrošina tev īpašu meklēšanas aizmugursistēmu bez maksas par katru vaicājumu un pilnīgu kontroli pār indeksēšanu, shēmas dizainu un ranžēšanas konfigurāciju. Tā ir izstrādāta kā rentabla alternatīva Algolia izstrādātājiem, kuri vēlas jaudīgas, ražošanas līmeņa meklēšanas iespējas, nemaksājot SaaS cenas lielā apjomā.
Typesense galvenās iespējas
Kļūdu toleranta meklēšana
Automātiski labo pareizrakstības kļūdas meklēšanas vaicājumos, lai lietotāji vienmēr atrastu rezultātus pat ar nepilnīgu ievadi.
Tūlītēji rezultāti
Indeksēšana atmiņā nodrošina vaicājumu atbildes, kas ir mazākas par milisekundi, ātrai un atsaucīgai meklēšanas pieredzei.
Fasetētā filtrēšana
Ļauj lietotājiem precizēt rezultātus pēc kategorijas, cenu diapazona, vērtējuma vai jebkura pielāgota lauka ar iebūvētu fasētu atbalstu.
Ģeo meklēšana
Meklēt un filtrēt ierakstus pēc ģeogrāfiskā tuvuma, izmantojot platuma un garuma laukus ar rādiusa vaicājumiem.
Vienkārša API
Tīrs REST API un oficiālās klienta bibliotēkas priekš JavaScript, Python, Ruby, Go un PHP padara integrāciju vienkāršu.
Kāpēc izmantot Typesense pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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