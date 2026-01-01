drawDB izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas, atvērtā koda, uz pārlūkprogrammu balstīts datubāzu diagrammu redaktors vizuālai relacionālo datubāzu shēmu projektēšanai un dokumentēšanai.
Izvēlies drawDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar drawDB
drawDB ir bezmaksas, atvērtā koda datubāzes entītiju-attiecību diagrammu redaktors, kas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā. Tas ļauj izstrādātājiem un datubāzu administratoriem izstrādāt, vizualizēt un dokumentēt relāciju datubāzu shēmas, izmantojot vilkšanas un nomešanas audeklu — un pēc tam eksportēt pabeigto dizainu kā SQL DDL paziņojumus, kas ir gatavi darbam ar MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB vai SQL Server.
Pašmitināšana drawDB nodrošina jūsu komandai kopīgu iekšējo rīku datubāzes projektēšanai, nesūtot shēmas detaļas trešo pušu mākoņpakalpojumiem. Tā kā lietotne ir tīri priekšgala ar bez aizmugures vai datubāzes atkarības, tā tiek izvietota kā viens viegls konteiners un paliek pieejama neatkarīgi no ārējo pakalpojumu pieejamības.
drawDB galvenās iespējas
Vizuālais shēmas dizains
Velc un nomet tabulas, definē kolonnas un datu tipus, un zīmē attiecības uz audekla, nerakstot SQL manuāli.
SQL eksports un imports
Ģenerē gatavu DDL priekš MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB un SQL Server, vai importē esošo SQL, lai to uzreiz vizualizētu.
Backend nav nepieciešams
Darbojas kā viens Nginx konteiners bez datubāzes vai servera puses atkarībām — diagrammas tiek glabātas pārlūkprogrammā, izmantojot IndexedDB.
Diagrammas pielāgošana
Pielāgo tabulu krāsas, pievieno piezīmes un apgabalus, lai grupētu saistītās tabulas, un kontrolē kanvas izkārtojumu, lai tas atbilstu tam, kā tu domā par savu shēmu.
Eksportēt uz vairākiem formātiem
Eksportē diagrammas kā PNG, JSON vai SQL, lai tu varētu tās iegult dokumentācijā, dalīties ar komandas biedriem vai kontrolēt savu shēmas dizaina versijas.
Kāpēc izmantot drawDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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