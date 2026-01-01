Atvērtā koda tīkla infrastruktūras modelēšanas un dokumentēšanas platforma IP adresēm, serveru skapjiem un ķēdēm.
Izvēlies NetBox VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NetBox
NetBox ir vadošā atvērtā koda platforma tīkla infrastruktūras modelēšanai un dokumentēšanai. Sākotnēji to izstrādāja DigitalOcean, un tā nodrošina visaptverošu patiesības avotu IP adrešu pārvaldībai (IPAM), datu centra infrastruktūras pārvaldībai (DCIM), shēmām, savienojumiem un virtualizācijas resursiem. Tīkla inženieri izmanto NetBox, lai izsekotu katru ierīci, kabeli, IP adresi un VLAN visā savā infrastruktūrā.
Pašmitināšana NetBox uz tava VPS saglabā visu tīkla dokumentāciju privātu un pieejamu tavai operāciju komandai. Šī izvietošana ietver PostgreSQL datu glabāšanai, Redis kešatmiņai un fona uzdevumiem, kā arī īpašu darba procesu uzticamai uzdevumu izpildei. Administratora konts tiek automātiski izveidots pirmajā palaišanas reizē ar akreditācijas datiem, kas konfigurēti izvietošanas laikā.
NetBox galvenās iespējas
IP adreses pārvaldība
Izsekojiet IP prefiksus, adreses, diapazonus un VLAN ar hierarhisku organizāciju un izmantošanas uzskaiti.
Ierīču inventārs
Modelē tīkla ierīces, ierīču tipus, ražotājus un platformas ar statīvu izvietojuma diagrammām un kabeļu izsekošanu.
Ķēdes izsekošana
Dokumentē WAN ķēdes, pakalpojumu sniedzējus un savienojumus ar A/Z galapunktu kartēšanu un līguma detaļām.
REST un GraphQL API
Pilnas REST un GraphQL API nodrošina automatizāciju, integrāciju ar uzraudzības rīkiem un programmatisku infrastruktūras pārvaldību.
Pielāgotie lauki
Paplašini jebkura objekta tipu ar pielāgotiem laukiem, birām un validācijas noteikumiem, lai atbilstu tavas organizācijas specifiskajām dokumentācijas vajadzībām.
Mainīt žurnālēšanu
Pilnīga audita izsekojamība par katru izmaiņu infrastruktūras ierakstos ar lietotāja piesaisti un laikspiedoliem.
Kāpēc izmantot NetBox pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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