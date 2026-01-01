Izvietot Evolution API ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda WhatsApp Business API vārteja tērzēšanas robotu, automatizācijas un klientu ziņojumapmaiņas integrāciju izveidei.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Evolution API
Evolution API ir atvērtā koda platforma, kas nodrošina visaptverošu REST API WhatsApp ziņojumapmaiņas automatizācijai. Izveidota uz Baileys bibliotēkas bāzes, tā ļauj izstrādātājiem savienot WhatsApp kontus, sūtīt un saņemt ziņojumus, pārvaldīt kontaktus un aktivizēt tīmekļa āķus (webhooks) reāllaika notikumu apstrādei — viss bez dārgām oficiālām API maksām par savienojumiem, kas nav Cloud API.
Evolution API pašmitināšana uz tava VPS saglabā visus klientu sarunu datus tavā infrastruktūrā, nodrošinot atbilstību datu aizsardzības noteikumiem un novēršot izmaksas par katru ziņojumu, kas komerciālos pakalpojumu sniedzējus padara dārgus lielā apjomā. Iekļautā PostgreSQL datubāze un Redis kešatmiņa nodrošina uzticamu noturību un augstas caurlaidības ziņojumu apstrādi ražošanas slodzēm.
Evolution API galvenās iespējas
Daudzinstanču pārvaldība
Savieno un pārvaldi vairākus WhatsApp numurus no vienas izvietošanas, ar katru instanci izolētu un neatkarīgi kontrolējamu, izmantojot API.
Čatbotu integrācijas
Vietējie savienotāji Typebot, Chatwoot un OpenAI nodrošina tērzēšanas robotu veidošanu bez koda un ar AI darbinātas automatizētas sarunas pakalpojumā WhatsApp.
Webhook pasākumu sistēma
Reāllaika tīmekļsaiti piegādā ziņojumu, savienojumu un grupu notikumus tavai lietojumprogrammai brīdī, kad tie notiek, nodrošinot tūlītējas automatizētas atbildes.
Darbplūsmas automatizācija
Saderīgs ar n8n un citām automatizācijas platformām, ļaujot veidot sarežģītas daudzpakāpju ziņojumapmaiņas darbplūsmas bez pielāgota koda.
RESTful API
Tīrs HTTP/JSON API ar QR koda autentifikāciju padara vienkāršu WhatsApp ziņojumapmaiņas integrēšanu jebkurā lietojumprogrammā vai pakalpojumā.
Kāpēc izmantot Evolution API pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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