Izvietot OMERO viena klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda attēlu datu pārvaldības platforma zinātniskajai mikroskopijai ar daudzdimensionālu tīmekļa skatītāju.
Izvēlies OMERO VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OMERO
OMERO ir Atvērtās mikroskopijas vides datu pārvaldības platforma, kas izveidota pētniecības laboratorijām, kuras strādā ar daudzdimensionāliem bioattēlveidošanas datiem. Tā importē mikroskopijas attēlus no vairāk nekā 150 patentētiem failu formātiem, izmantojot Bio-Formats, glabā tos vaicājamā repozitorijā un nodrošina piekļuvi tiem, izmantojot tīmekļa skatītāju, kas apstrādā kanālus, laika intervāla attēlus un Z-kaudzes bez patentētas programmatūras.
OMERO pašmitināšana tavā VPS nodrošina laboratoriju grupām pilnīgu kontroli pār neapstrādātiem attēlu datiem, anotācijām un piekļuves atļaujām, vienlaikus apvienojot OMERO.server aizmugursistēmu, OMERO.web priekšgalsistēmu un PostgreSQL repozitoriju vienā izvietošanā.
OMERO galvenās iespējas
Daudzdimensionāls skatītājs
Pārlūko Z-stacks, time-lapse secības un daudzkanālu iegūtos datus tieši pārlūkprogrammā, neinstalējot galddatoru mikroskopijas programmatūru.
Bio-Formats imports
Importē attēlus no vairāk nekā 150 patentētiem mikroskopijas formātiem un saglabā oriģinālos metadatus, izmantojot komplektā iekļauto Bio-Formats bibliotēku.
Grupas un atļaujas
Organizē pētniekus sadarbības grupās ar tikai lasīšanas, lasīšanas-komentēšanas vai lasīšanas-rakstīšanas atļaujām koplietojamās datu kopās un projektos.
Annotācijas un birkas
Pievieno tagus, vērtējumus, komentārus, atslēgu-vērtību pārus un failu pielikumus attēliem, lai eksperimentālais konteksts paliktu saistīts ar neapstrādātiem datiem.
Skriptēšana un API
Automatizē analīzes plūsmas, izmantojot Python, Java un MATLAB API, vai palaid servera pusē OMERO.scripts ar visām datu kopām.
Kāpēc izmantot OMERO pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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