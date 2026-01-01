Instalē Easy!Appointments ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas atvērtā koda tikšanās plānošanas sistēma ar klientu pašapkalpošanās rezervāciju, vairāku pakalpojumu sniedzēju kalendāriem un automatizētiem e-pasta paziņojumiem.
Izvēlies Easy!Appointments VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Easy!Appointments
Easy!Appointments ir visaptveroša, atvērtā koda plānošanas platforma, kas ļauj uz pakalpojumiem balstītiem uzņēmumiem piedāvāt tiešsaistes tikšanās rezervēšanu, nemaksājot par katru rezervāciju vai pieņemot platformas piesaisti. Klienti redz reāllaika pieejamību un paši rezervē laikus, samazinot tālruņa pārtraukumus un manuālu kalendāra pārvaldību personālam.
Sistēma atbalsta vairākus pakalpojumu sniedzējus ar neatkarīgiem kalendāriem, pielāgojamām rezervācijas veidlapām un automatizētiem e-pasta atgādinājumiem, kas samazina neierašanās gadījumu skaitu. Google kalendāra sinhronizācija uztur grafikus sinhronizētus ar rīkiem, ko personāls jau izmanto. No veselības aprūpes un skaistumkopšanas līdz konsultācijām un izglītībai, nozares paļaujas uz Easy!Appointments tā tīrā interfeisa un elastīgās konfigurācijas dēļ. Šī izvietošana savieno lietojumprogrammu ar MySQL datu bāzi uzticamai plānošanas datu saglabāšanai.
Easy!Appointments galvenās iespējas
Klientu pašrezervācija
Klienti redz pieejamību reāllaikā un rezervē tikšanās tiešsaistē bez liekas sarakstes ar darbiniekiem.
Daudzpakalpojumu kalendāri
Pārvalda individuālos kalendārus un pieejamības laika posmus katram pakalpojumu sniedzējam, novēršot dubultās rezervācijas starp komandām.
Automatizēti paziņojumi
Sūta apstiprinājuma un atgādinājuma e-pastus automātiski, samazinot neatnākšanas rādītājus bez jebkādas manuālas pēcpārbaudes.
Google Calendar sinhronizācija
Sinhronizē rezervācijas ar Google kalendāru, lai pakalpojumu sniedzēji redzētu tikšanās līdzās pārējam savam grafikam.
Pielāgojamas rezervācijas veidlapas
Pielāgo laukus, ko klienti aizpilda rezervācijas laikā, lai apkopotu informāciju, kas nepieciešama katram pakalpojuma veidam.
Kāpēc izmantot Easy!Appointments pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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