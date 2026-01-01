Izvietot Explo ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts mūzikas atklāšanas dzinējs, kas automātiski veido atskaņošanas sarakstus no ListenBrainz ieteikumiem un lejupielādē tos tavā bibliotēkā.
Izvēlies Explo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Explo
Explo ir pašmitināts mūzikas atklāšanas serveris, kas savieno tavu ListenBrainz klausīšanās vēsturi ar tavu personīgo mūzikas bibliotēku. Tas iegūst iknedēļas un ikdienas ieteikumu atskaņošanas sarakstus no ListenBrainz, atrod atbilstošās dziesmas, izmantojot YouTube vai Soulseek, tās lejupielādē un veido atskaņošanas sarakstus tieši Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic vai MPD iekšienē — automātiski, pēc tava kontrolēta grafika.
Atšķirībā no straumēšanas pakalpojumiem, kas bloķē ieteikumus aiz abonementiem un neskaidriem algoritmiem, Explo nodrošina tev pilnīgu caurspīdīgumu: katrs ieteikums ir izsekojams līdz taviem faktiskajiem klausīšanās datiem ListenBrainz, un katra lejupielādētā dziesma atrodas tavā serverī. Iebūvētā tīmekļa lietotāja saskarne (UI) ļauj tev pārvaldīt grafikus, pārlūkot atskaņošanas sarakstu vēsturi un konfigurēt visas integrācijas, nerediģējot konfigurācijas failus.
Explo galvenās iespējas
ListenBrainz atklājumi
Iegūst 'Weekly Exploration', 'Weekly Jams' un 'Daily Jams' atskaņošanas sarakstus tieši no tava ListenBrainz konta — ieteikumi, kas pilnībā veidoti pēc tavas klausīšanās vēstures.
Daudzserveru atbalsts
Integrējas ar Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic un MPD, veidojot atskaņošanas sarakstus tieši iekšpusē jebkurā mūzikas serverī, ko tu jau izmanto.
Ieplānota automatizācija
Konfigurējamie cron grafiki automātiski veic atklāšanu — iestati to vienreiz, un jauna mūzika parādās tavā bibliotēkā katru nedēļu bez jebkādām manuālām darbībām.
YouTube un Soulseek lejupielāde
Atrast un lejupielādē dziesmas, izmantojot YouTube (ar yt-dlp) vai Soulseek (ar Slskd), ar kvalitātes filtriem, formāta izvēli un viedo dublikātu novēršanu.
Web lietotāja saskarnes pārvaldība
Pārlūko atskaņošanas sarakstu arhīvus, aktivizē manuālas palaišanas, pielāgo grafikus un pārvaldi visus mūzikas servera iestatījumus no vienas autentificētas pārlūkprogrammas saskarnes.
Kāpēc izmantot Explo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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