Instalēt Ombi ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta pieprasījumu sistēma Plex, Emby un Jellyfin — lietotāji pieprasa filmas un seriālus, tu apstiprini un automātiski izpildi.
Izvēlies Ombi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ombi
Ombi ir standarta pašu mitināta pieprasījumu sistēma mājsaimniecībām, kas izmanto Plex, Emby vai Jellyfin. Lietotāji piesakās ar savu esošo mediju servera kontu un pieprasa filmas, TV pārraides, mūzikas albumus un 4K saturu, izmantojot pulētu, mobilajām ierīcēm draudzīgu tīmekļa lietotāja saskarni. Katrs pieprasījums nonāk konfigurējamā apstiprināšanas rindā, pēc tam automātiski pārsūta apstiprinātos vienumus uz Sonarr, Radarr, Lidarr vai CouchPotato izpildei.
Pašmītinot Ombi uz VPS, tavi lietotāji iegūst tīru "vispirms jautā" piltuvi tavā mediju bibliotēkā un dod tev vienu vietu, kur apstiprināt, noraidīt vai apstrādāt ienākošos pieprasījumus partijās — neatklājot tavas Arr administrēšanas paneļus mājsaimniecībai.
Ombi galvenās iespējas
Plex, Emby un Jellyfin pieteikšanās
Lietotāji piesakās ar saviem esošajiem mediju servera akreditācijas datiem, tādējādi nav jāpārvalda atsevišķs konts un atļaujas paliek sinhronizētas.
Filma, TV, mūzika un 4K pieprasījumi
Kategoriju kvotas, lietotāju ierobežojumi un apstiprināšanas noteikumi ļauj tev pielāgot, ko katrs skatītājs var pieprasīt bez manuālas uzraudzības.
Automātiska izpilde ar Arr
Apstiprinātie pieprasījumi tiek novirzīti tieši uz Sonarr, Radarr un Lidarr, izmantojot to REST API, lai saturs tiktu automātiski lejupielādēts, apstrādāts un nonāktu bibliotēkā.
Pieprasīt paziņojumus
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-pasts un mobilās lietotnes push paziņojumi uztur administratorus un lietotājus sinhronizētus, pieprasījumiem virzoties uz priekšu.
Mobilajām ierīcēm draudzīgs UI un lietotnes
Izsmalcināta, atsaucīga tīmekļa lietotāja saskarne, kā arī iOS un Android pavadošās lietotnes ļauj mājsaimniecības locekļiem pieprasīt un izsekot saturu no jebkuras ierīces.
Kāpēc izmantot Ombi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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