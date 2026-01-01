Instalēt Etherpad ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda reāllaika sadarbības teksta redaktors, kur vairāki lietotāji var rakstīt un rediģēt dokumentus vienlaicīgi.
Izvēlies Etherpad VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Etherpad
Etherpad ir atvērtā koda, tīmekļa sadarbības redaktors, kas ļauj vairākiem lietotājiem vienlaicīgi rediģēt vienu un to pašu dokumentu, un izmaiņas visiem dalībniekiem parādās nekavējoties. Katrs līdzautora teksts ir krāsu kodēts, tādējādi ir viegli redzēt, kurš ko rakstījis. Nav nepieciešama reģistrācija vai programmatūras instalēšana — vienkārši kopīgo saiti un sāc sadarboties.
Pašmitināšana (self-hosting) Etherpad uz tava VPS nodrošina, ka sensitīvi dokumenti nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Iekļautais PostgreSQL aizmugursistēma nodrošina uzticamu noturību un pilnīgu versiju vēsturi, savukārt paplašināmā spraudņu sistēma ļauj tev pievienot attēlu atbalstu, uzdevumu sarakstus un pielāgotas integrācijas, kas pielāgotas tavas komandas darba plūsmai.
Etherpad galvenās iespējas
Reāllaika koprediģēšana
Izmaiņas no katra dalībnieka parādās uzreiz ar krāsu kodētu piešķiršanu, lai komandas varētu rakstīt kopā bez apvienošanas konfliktiem vai bloķēšanas.
Pilna versijas vēsture
Katra versija tiek saglabāta ar laika joslas slīdni, kas ļauj tev attīt atpakaļ un atjaunot jebkuru iepriekšējo dokumenta stāvokli.
Reģistrācija nav nepieciešama
Dalībnieki pievienojas bloknotiem, izmantojot kopīgotu URL, neveidojot kontus, tādējādi samazinot berzi vienreizējai sadarbībai ar ārējiem viesiem.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini Etherpad ar spraudņiem attēlu iegulšanai, uzdevumu sarakstiem, eksporta formātiem un rīku integrācijām, lai atbilstu tavas komandas specifiskajām vajadzībām.
Administrēšanas panelis
Tīmekļa administrēšanas saskarne ļauj tev pārvaldīt paliktņus, uzraudzīt aktivitāti un konfigurēt servera iestatījumus bez tiešas piekļuves serverim.
Kāpēc izmantot Etherpad pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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