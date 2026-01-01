Izvietot Homer ar viena klikšķa instalāciju.
Ļoti vienkāršs statisks informācijas panelis, lai organizētu visus tavus pašu mitinātos pakalpojumus vienā skaistā sākumlapā.
Izvēlies Homer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Homer
Homer ir viegls, atvērtā koda informācijas panelis, kas tavu pašu mitināto pakalpojumu kolekciju pārvērš par tīru, sakārtotu sākumlapu. Pilnībā konfigurējams, izmantojot vienu YAML failu, tam nav nepieciešama datubāze un aizmugursistēma — tikai daži kodi, lai izveidotu pulētu portālu katrai lietojumprogrammai tavā serverī. Konfigurācijas faila izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, atsvaidzinot lapu, tāpēc informācijas paneļa uzturēšana ir bez piepūles.
Homer mitināšana savā VPS nozīmē, ka tavs informācijas panelis paliek privāts, ielādējas nekavējoties no statiskiem failiem un to var pielāgot bez ierobežojumiem. Ar PWA atbalstu tas instalējas mobilajās ierīcēs kā vietējā lietotne, nodrošinot tev un tavai komandai ātru piekļuvi visiem taviem pakalpojumiem no jebkuras vietas.
Homer galvenās iespējas
YAML konfigurācija
Definē visu savu informācijas paneli vienā config.yml failā — nav nepieciešama datubāze, aizmugursistēma un nav jāveic restartēšana, lai redzētu izmaiņas.
Viedās pakalpojumu kartes
Attēlo savu pakalpojumu tiešraides statusa indikatorus, uzreiz parādot, vai tie ir sasniedzami tieši no vadības paneļa.
Izplūdes meklēšana
Ātri atrodi jebkuru pakalpojumu vai saiti ar iebūvētu aptuveno meklēšanu un tastatūras īsceļiem ātrai, ar tastatūru vadītai navigācijai.
PWA atbalsts
Instalē Homer kā progresīvo tīmekļa lietotni jebkurā ierīcē, lai iegūtu tūlītēju piekļuvi bez grāmatzīmēm taviem paša mitinātajiem pakalpojumiem.
Tēmas pielāgošana
Izvēlies no kopienas tēmām, piemēram, Catppuccin un Dracula, vai uzraksti savus CSS pārrakstījumus, lai saskaņotu ar jebkuru stilu.
Kāpēc izmantot Homer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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